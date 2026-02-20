Raszków rozdaje wodę mieszkańcom. Setki palet już trafiły do punktów dystrybucji

Mieszkańcy gminy Raszków nadal nie mogą korzystać z wody z kranu do celów spożywczych. Jedna ze studni głębinowych została skażona bakteriologicznie i odłączona od sieci. Trwa dezynfekcja i płukanie całego systemu. Do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań woda z kranu nie nadaje się do picia ani przygotowywania posiłków - nawet po przegotowaniu.

Trwa akcja wydawania wody pitnej w 5-litrowych baniakach.

Wczoraj był najtrudniejszy dla nas dzień, bo to był pierwszy dzień i musieliśmy dostarczyć wodę. Dostarczyliśmy do 21 miejscowości w ciągu kilku godzin - mówi burmistrz Raszkowa, Jacek Bartczak.

Do gminy przyjechało 140 palet wody w 5-litrowych baniakach. Dziś zaplanowano kolejną dostawę.

Dzisiaj przyjedzie 7 tirów, czyli to jest około 150 palet wody. I to będzie starczyło na ten weekend. Na poniedziałek zamówiona jest następna partia - dodaje burmistrz.

Punkty dystrybucji działają w każdej miejscowości - w salach wiejskich lub remizach OSP. W Raszkowie woda wydawana jest m.in. w Szkole Podstawowej oraz w sali OSP. Wodę można odbierać codziennie w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00. W niektórych miejscowościach godziny mogą być wydłużane decyzją sołtysa lub OSP.

Wczoraj w Raszkowie woda była wydawana do godziny 22 - mówi Jacek Bartczak.

Akcja obejmuje około 10 tysięcy mieszkańców. W działania zaangażowani są strażacy, wolontariusze oraz okoliczne samorządy, które przekazują wodę i sprzęt.

Jest to potężna ilość osób, no bo to jest logistycznie niesamowita akcja. Są osoby, które je wydawają, które wożą. Także jest ogromny sztab ludzi. No i za to im bardzo serdecznie dziękuję. I samorządy. Jest taka solidarność między samorządami. Bo niedawno przecież taka sytuacja była podobna w Sośnie, jak myśmy też pomagali. Teraz te samorządy pomagają też nam - mówi burmistrz.

W akcję zaangażowały się m.in. powiat ostrowski, gmina Przygodzice i Sieroszewice.

Utrudnienia mają potrwać co najmniej przez weekend i początek przyszłego tygodnia. Woda w sieci jest codziennie badana, a decyzja o przywróceniu jej do spożycia zapadnie po uzyskaniu prawidłowych wyników.