Alert RCB! Woda w Raszkowie i okolicach nie nadaje się do picia. Są punkty z wodą

To oficjalne - jedna ze studni głębinowych w gminie Raszków została skażona bakteriologicznie. Ujęcie odłączono, ale teraz trzeba zdezynfekować i przepłukać cały wodociąg.

Efekt? Woda z kranu nie nadaje się do spożycia ani do celów higienicznych. Nie wolno jej pić, gotować na niej ani używać do mycia. Nawet po przegotowaniu.

W związku z sytuacją wysłany został Alert RCB do mieszkańców powiatu ostrowskiego.

Problem dotyczy miejscowości: Raszków, Walentynów, Szczurawice, Sulisław, Skrzebowa, Rąbczyn, Radłów, Przybysławice, Pogrzybów, Niemojewiec, Moszczanka, Ligota, Korytnica, Koryta, Józefów, Jelita, Jaskółki, Janków, Zalesiny, Głogowa, Drogosław, Daniszyn (budynek 96), Chruszczyny (65/1), Cegły, Bugaj oraz ul. Wiklinowej 42 w Ostrowie Wielkopolskim i w Zalesiu (nr 13).

Samorządy organizują wodę pitną w 5-litrowych baniakach. W Raszkowie można ją odbierać m.in. w hali sportowej przy szkole podstawowej i w sali OSP. W innych miejscowościach woda wydawana jest w salach wiejskich. W części miejsc będzie też dostarczana bezpośrednio do domów lub przez sołtysów.

Dystrybucja już ruszyła. Od jutra woda będzie wydawana w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00.

Służby pracują nad jak najszybszym przywróceniem wody do normalnego użytku. Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają prace.