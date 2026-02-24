Krotoszyn. Potrącił na pasach i uciekł. Jest już w rękach policji

Potrącił nastolatkę na przejściu dla pieszych i zbiegł z miejsca zdarzenia. Dziś został zatrzymany przez policję. Pomogli świadkowie i monitoring uliczny.

23 lutego około godziny 17.47 KPP w Krotoszynie zostało powiadomione o tym, że w Sulmierzycach na ulicy Klonowicza na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-letniej mieszkanki Sulmierzyc. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że był to pojazd marki Renault, który nie ustąpił pierwszeństwa przejścia pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.Policjanci w toku czynności ustalili, że jest to pojazd Renault Scenic. Udali się do miejsca zamieszkania, gdzie na terenie posesji ujawniono właśnie taki pojazd z rozbitą przednią szybą czołową oraz 38-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, którego następnie zatrzymano i osadzono w KPP Krotoszyn. Został przebadany na zawartość alkoholu.

Mówi Łukasz Nowak z KPP w Krotoszynie i dodaje, że czynności z 38-latkiem są prowadzone.

Na temat trzeźwości mężczyzny się nie wypowiada.

16-latka trafiła do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.