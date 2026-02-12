Ostrów. 21 kierowców skazanych w "trybie przyspieszonym" w 2025 roku

Policja wielkopolska w roku 2025 zmieniła pewnego rodzaju politykę w zakresie postępowania z tego typu kierowcami. Kierowca objęty tak zwanym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych dzisiaj jest zatrzymywany i doprowadzany w tak zwanym trybie przyspieszonym do sądu rejonowego. Dlatego, żeby ta nieuchronność kary była natychmiastowa.

21 takich spraw w roku ubiegłym było udziałem nie tylko mieszkańców, bo nie tylko mieszkańcy poruszają się na terenie powiatu ostrowskiego, ale kierujących na terenie powiatu ostrowskiego, którzy złamali zakaz prowadzenia orzeczony wcześniej przez sąd. I w stosunku do tych dwudziestu jeden kierujących sprawy odbyły się w trybie przyspieszonym. I dodam tylko - tak na marginesie, że zapadały również tutaj w takim szybkim procesie kary bezwzględnego pozbawienia wolności.