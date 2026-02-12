Ostrów. 21 kierowców skazanych w "trybie przyspieszonym" w 2025 roku

Wysokie mandaty, ale też kary więzienia - bez zawiasów - w ciągu maksymalnie 48 godzin dla 21 kierowców zatrzymanych w ubiegłym roku w powiecie ostrowskim. To osoby, które wsiadły za kółko mimo zakazu i trafiły na tryb przyspieszony. Czyli szybkie doprowadzenie przed sąd i szybki wyrok.
Policja wielkopolska w roku 2025 zmieniła pewnego rodzaju politykę w zakresie postępowania z tego typu kierowcami. Kierowca objęty tak zwanym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych dzisiaj jest zatrzymywany i doprowadzany w tak zwanym trybie przyspieszonym do sądu rejonowego. Dlatego, żeby ta nieuchronność kary była natychmiastowa.
21 takich spraw w roku ubiegłym było udziałem nie tylko mieszkańców, bo nie tylko mieszkańcy poruszają się na terenie powiatu ostrowskiego, ale kierujących na terenie powiatu ostrowskiego, którzy złamali zakaz prowadzenia orzeczony wcześniej przez sąd. I w stosunku do tych dwudziestu jeden kierujących sprawy odbyły się w trybie przyspieszonym. I dodam tylko - tak na marginesie, że zapadały również tutaj w takim szybkim procesie kary bezwzględnego pozbawienia wolności.
Mówi szef policji w Ostrowie Wielkopolskim Michał Grzelak, który dodaje, że tłumaczenia kierowców były różne.
...że musiałem, że tylko na chwilę, że do apteki, że do sklepu. Każda linia obrony przyjęta przez te osoby jest w ich ocenie usprawiedliwiającą- to zachowanie jednak, że tak jak mówię, orzeczony zakaz jest zakazem i tak naprawdę te powody, które są podawane przez tych kierujących, no nie znajdują uznania, z czego ja się osobiście bardzo cieszę w ocenie sądu i nie uznają sądy wiarygodności tego tłumaczeń i zapadają do tego te wyroki skazujące.
Niestety, często zakaz prowadzenia pojazdów łączył się z prowadzeniem ich po pijanemu.