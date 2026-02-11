Ostrów. Zakochaj się na WALENTYNKI! Akcja schroniska w Wysocku Wielkim

2026-02-11 7:04

PSINDER I KOCINDER na WALENTYNKI w schronisku w Wysocku Wielkim. Na jego fanpage'u publikowane są fotki psów i kotów - w specjalnych serduszkowych aranżacjach - by zachęcić do ich adopcji.

psinder

i

Autor: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim/ Facebook pies

Zakochaj się na WALENTYNKI - w psie lub kocie - zachęca ostrowskie schronisko, które przygotowało akcję PSINDER i KOCINDER.

Od początku tygodnia na fanpage’u przytuliska publikowane są zdjęcia psów i kotów - w walentynkowych aranżacjach, po to by jeszcze bardziej pomóc im z nalezieniu domów.

pies

i

Autor: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim/ Facebook pies

Do akcji wybrano 14 zwierząt, którym wykonano piękne zdjęcia z serduszkami w tle - wszystko po to, by zachęcić do adopcji - wskazanych psów i kotów - ale nie tylko. Bo każdy zwierzak w przytulisku zasługuje na dom.

Naszym największym marzeniem jest to, aby wszystkich 14 bohaterów tej akcji opuściło schronisko jeszcze przed niedzielą – podkreślają pracownicy przytuliska.

To już druga taka akcja. Pierwsza była rok temu i spotkała się z bardzo dużym odzewem, a przy okazji  pozwoliła schronisku "zaistnieć" w większej skali. Akcją żył bowiem nie tylko Ostrów i okolice.

W tym roku do PSINDERA, dołączono KOCINDERA.

Test osobowości. Jakiej rasy kotem jesteś? Odpowiedz na 10 pytań i się przekonaj
Pytanie 1 z 10
Gdzie pójdziesz na kolację?

Polecany artykuł:

Diecezja Kaliska. Pomoc dla kapłanów