Ostrów. Śmierć w lesie. Co wie prokurator?

Świadkowie przesłuchani, oględziny miejsca zrobione. Prokurator wyjaśnia okoliczności śmierci 40-latka, który zginął w piątek podczas prac w lesie. Został przygnieciony przez naczepę z drewnem.

Sekcja zwłok wykazała- że zabił go uraz tym spowodowany.

Z dotychczas poczynionych ustaleń należy tutaj wskazać, iż w dniu 6 lutego mężczyzna ten zbierał wcześniej święte drewno na terenie lasu. W trakcie zjeżdżania ze stromego fragmentu drogi z uwagi na przeciążenie tego pojazdu, którym się poruszał, nastąpiło tutaj jego przewrócenie. Mężczyzna niestety w wyniku doznanych obrażeń poniż śmierci na miejscu. Aktualnie też trwa tutaj oczekiwanie na wpłynięcie całości badań zleconych przez prokuratora, w tym badań fizyko-chemicznych.Tutaj średni czas oczekiwania to jest 2 do 3 tygodni. Wtedy dopiero prokurator dokona finalnej karno-prawnej oceny tego zdarzenia.

Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Na razie winnych nie wskazano. Śledztwo trwa.