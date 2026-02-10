Ostrów. Śmierć w lesie. Co wie prokurator?

2026-02-10 8:55

Mężczyzna zginął w wyniku urazu spowodowanego przez przewróconą na niego naczepę. Wynika z sekcji zwłok. Prokurator wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w miniony piątek podczas prac w lesie w gminie Sośnie. Zginął 40-latek.

polcija

i

Autor: AGO

Świadkowie przesłuchani, oględziny miejsca zrobione. Prokurator wyjaśnia okoliczności śmierci 40-latka, który zginął w piątek podczas prac w lesie. Został przygnieciony przez naczepę z drewnem.

Sekcja zwłok wykazała- że zabił go uraz tym spowodowany.

Z dotychczas poczynionych ustaleń należy tutaj wskazać, iż w dniu 6 lutego mężczyzna ten zbierał  wcześniej święte drewno na terenie lasu. W trakcie zjeżdżania ze stromego fragmentu drogi z uwagi na przeciążenie tego pojazdu, którym się poruszał, nastąpiło tutaj jego przewrócenie. Mężczyzna niestety w wyniku doznanych obrażeń poniż śmierci na miejscu. Aktualnie też trwa tutaj oczekiwanie na wpłynięcie całości badań zleconych przez prokuratora, w tym badań fizyko-chemicznych.Tutaj średni czas oczekiwania to jest 2 do 3 tygodni. Wtedy dopiero prokurator dokona finalnej karno-prawnej oceny tego zdarzenia.

Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Na razie winnych nie wskazano. Śledztwo trwa.

Najsłynniejsze polskie seriale kryminalne - znasz je? Przekonaj się w quizie
Pytanie 1 z 10
Jak miał na imię bohater, w którego w serialu "Glina" wcielał się Jerzy Radziwiłowicz?

Polecany artykuł:

Ostrów. Wypadek podczas prac w lesie. Nie żyje mężczyzna