Ostrów. Panteon w miejsce kwatery. Miasto rusza z remontem grobów powstańców

Jeszcze w tym roku rozpocznie się renowacja Kwatery Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie. Miejsce pamięci zyska zupełnie nowe oblicze. Zmieni także swoją nazwę na Panteon Bohaterów Ostrowa 1918-1919 1939-1945.

Renowacja jest możliwa dzięki środkom otrzymanym z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To blisko 840 tys. złotych. Podczas poniedziałkowej sesji radni miejscy jednogłośnie uchwalili przyjęcie środków od wojewody na ten cel.

Renowacja kwatery przy ul. Limanowskiego i utworzenie Panteonu Bohaterów Ostrowa Wielkopolskiego to wyraz naszej pamięci o tych, którzy oddali życie za miasto i ojczyznę – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W kwaterze znajduje się 57 grobów, w tym mogiły ofiar zbrodni w Winiarach i Lesie Skarszewskim, żołnierzy pochowanych w latach 1918–1919 oraz weteranów Powstania Wielkopolskiego.

Spoczywa tu także Jan Mertka – pierwszy żołnierz poległy w dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego.