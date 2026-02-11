Ostrów. Prawie 400 pijanych kierowców zatrzymanych w 2025 roku w powiecie

Jednego na dzień - a nawet więcej - pijanego kierowcę zatrzymywali policjanci w powiecie ostrowskim w 2025 roku. Łącznie takich osób było 395. Kontroli trzeźwości ponad 80 tysięcy.​ Statystyki mówią wprost - pijanych kierowców jest coraz więcej.

Niepokojące jest, że w porównaniu do roku 2021, bo gdzieś w takim okresie pięcioletnim chciałbym się odnieść do sytuacji nietrzeźwych kierujących, to między rokiem 2021 a 2025 ten wzrost nastąpił o 154 kierujących. To jest niestety, powiem tak, niepokojące zjawisko i swoistego rodzaju plaga. To jest ponad jeden kierujący na drodze ujawniony przez funkcjonariuszy policji na drogach powiatu ostrowskiego, a myślę, że nie będę tu w żaden sposób odkrywczy, jeżeli powiem również o tym, że istnieje pewna ciemna liczba nieujawnionych przestępstw.

Mówi szef policji w Ostrowie Michał Grzelak.

Rekordziści mieli nawet blisko 4 promile w organizmie.

Ta wartość skalowa, jeżeli mówimy o przestępstwie kierowania w stanie nietrzeźwości, wynosi od pół promila w górę, ale to są też wyniki rzędu 3, 3,5 promili i sięgające tak naprawdę pod 4 promile, bo również z takimi kierującymi się spotkaliśmy w ubiegłym roku.

Dodaje komendant.

W ubiegłym roku na drogach powiatu ostrowskiego doszło do 132 wypadków. Rok wcześniej było ich 133.Zginęło 9 osób, a 156 zostało rannych. Kolizji drogowych było prawie 1700.​

Najwięcej zdarzeń było w październiku 2025 , najmniej kolizyjny był luty.

Co ciekawe - piątek był najbardziej wypadkowym i kolizyjnym dniem tygodnia w powiecie ostrowskim w zeszły roku. Najbezpieczniejsza - niedziela. W piątki było ponad 300 zdarzeń​, w ostatnim dniu tygodnia 165.

Najtrudniejsze odcinki - to "krajówki" numer 11 i 25.