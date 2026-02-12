Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw od 16 lutego

Kolejny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - od najbliższego poniedziałku do piątku - w całej Polsce, także w prokuraturach okręgu ostrowskiego.
To ten czas, kiedy prokuratorzy są otwarci na ofiary przestępstw- i bezpłatnie udzielają porad i pomagają w wybraniu ścieżki prawnej, w przypadku podejrzenia przestępstwa.
W związku z przeprowadzającym w dniu 22 lutego 2026 roku Dniem Ofiar Przestępstw, wzorem lat ubiegłych w terminie od dnia 16 do 20 lutego tego roku, organizowane jest we wszystkich jednostkach prokuratur w kraju tydzień pomocy osobom pokróconym przestępstwem. Widząc potrzebę pomocy ofiarom przestępstw, prokurator okręgowy w Ostrowie informuje, że wyznaczeni i prokuratorzy bądź asystenci wezmą udział w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości tygodniu pomocy ofiarom przestępstw, gdzie udzielać będą informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym w wyniku właśnie przestępstw.
W ramach tej akcji wyznaczeni prokuratorzy i asesorzy we wskazanych dniach w godzinach od 9 do 15 będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych, porad prawnych wszystkim z zainteresowanym tą formą pomocy. Celem obchodzonego corocznie dnia ofiar przestępstw i tygodnia pomocy ofiarom przestępstw jest udzielanie niezbędnych informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wskazywanie instytucji zajmujących się pomocą pokrzywdzonym.
Mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim - Maciej Meler.
W prokuraturach okręgu ostrowskiego, przy wejściach do budynków i na tablicach ogłoszeń, zostaną umieszczone informacje o miejscu i czasie pełnienia dyżurów przez pracowników prokuratur.
A porad udzielać też będą policjanci - w komendach.