Ostrów. Mniej przestępstw nieletnich w powiecie

85 czynów karalnych stanowiących przestępstwa popełnione przez osoby nieletniej odnotowaliśmy w roku 2024. O 21 przestępstw mniej było w roku 2025, czyli liczba przestępstw popełniona przez osoby nieletnie spadła o tę liczbę.

W ogólnej liczbie wszystkich przestępstw, które zaistniały na terenie powiatu ostrowskiego w 2025 roku niecałe 2,6% stanowiły przestępstwa popełnione przez nieletnich. To jest też taki bardzo pozytywny trend. Powiem tak, najczęściej są to przestępstwa o charakterze narkotykowym, bo mieliśmy do czynienia w roku 2025 z 17 tego typu przestępstwami oraz kradzieży z łamaniem, gdzie takich przestępstw mieliśmy 11.

Ciężko jest też generalizować, czy to jest osoba z dobrego, czy ze złego domu, bo tak naprawdę co to jest dobry, a co to jest zły dom. Tak naprawdę istotnym znaczeniem jest dla nas to, że nie mamy zazwyczaj do czynienia z osobami, które popełniają tych przestępstw nagminnie. Czyli, że jeden młodociany popełnia czy nieletni, bo tak powinniśmy ich tutaj konkretyzować, popełnił 15, 20 czy 30 czynów, stając się jakby, mówiąc w cudzysłowie, takim zawodowym seryjnym złodziejem, przestępcą.