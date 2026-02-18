Ostrów. Ponad 600 "niebieskich kart" w 2025 roku

Ponad 600 NIEBIESKICH KART - świadczących o przemocy w rodzinie założyła w 2025 policja w powiecie ostrowskim. Te statystyki od lat są na podobnym poziomie. Ponad 500 kart rocznie.
Jeżeli chodzi zaś o statystyczne ujęcie sprawców przemocy domowej, to tu się nic jakby nie zmienia od lat. Około 73% to są mężczyźni, około 23% to są kobiety. Oczywiście procedura jest wstrzymana i prowadzone są czynności. Jeżeli procedura wskazuje, że do przemocy domowej może dochodzić, wykonywane są czynności procesowe w zakresie przestępstwa znęcania. Jeżeli nie, to sytuacja w rodzinie jest monitorowana. Jeżeli nie potwierdza się ku temu, że tam faktycznie jest przemoc, taka karta jest skończona.
Zaznaczam jedną rzecz. Niebieska karta jest procedurą, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy dochodzi do przemocy w danym środowisku. Zdarza się, że w jednej rodzinie tych kart może być 10, 15, bo takie sytuacje również mają miejsce.
Mówi Michał Grzelak, szef policji w Ostrowie.
Choć statystki pozostają na podobnym poziomie - to jednak widać, że ofiary coraz częściej zaczynają mówić o tym, co je spotyka i walczyć o siebie.
Cieszy pewnego rodzaju trend, że ludzie nie wstydzą się i nie boją się mówić o tym, że doświadczają przemocy ze strony mężów, żon, synów, córek, bo takie sytuacje również mają miejsce. Wzrasta na pewno świadomość domowników, że nie są anonimowi, że te sytuacje są słyszalne tylko w ich domu. Nie, tak się nie dzieje. One są słyszalne również poza murami domów. Ludzie wychodzą ze strefy wstydu, bo to nie wstyd być ofiarą przemocy i to nie wstyd z tą przemocą walczyć. Wstyd być sprawcą przemocy.
Dodaje komendant Grzelak.
Niestety - wciąż w większości przypadków przemocy towarzyszy alkohol, który powoduje i dynamizuje tą agresję, jeżeli chodzi o przestępczość domową.
JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY - MOŻESZ POPROSIĆ O POMOC
Miejsca, gdzie można szukać pomocy:
Policja : 112 lub 997,
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:
Telefon: 800 120 002 (czynny 24/7).
Mail: [email protected].
WhatsApp: 510 404 333.
Aplikacja mobilna „Twój Parasol”,
Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS/MOPS), udzielają pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej,
Fundacja Centrum Praw Kobiet: Całodobowy telefon interwencyjny: 600 070 717.
Ogólnopolski telefon dla kobiet (Fundacja Feminoteka): 888 88 33 88 (pon.-pt. 8:00-20:00).
