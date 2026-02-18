Ostrów. Ponad 600 "niebieskich kart" w 2025 roku

Jeżeli chodzi zaś o statystyczne ujęcie sprawców przemocy domowej, to tu się nic jakby nie zmienia od lat. Około 73% to są mężczyźni, około 23% to są kobiety. Oczywiście procedura jest wstrzymana i prowadzone są czynności. Jeżeli procedura wskazuje, że do przemocy domowej może dochodzić, wykonywane są czynności procesowe w zakresie przestępstwa znęcania. Jeżeli nie, to sytuacja w rodzinie jest monitorowana. Jeżeli nie potwierdza się ku temu, że tam faktycznie jest przemoc, taka karta jest skończona.

Zaznaczam jedną rzecz. Niebieska karta jest procedurą, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy dochodzi do przemocy w danym środowisku. Zdarza się, że w jednej rodzinie tych kart może być 10, 15, bo takie sytuacje również mają miejsce.