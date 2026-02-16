Sośnie. Woda w kranach już zdatna do picia

Awarie usunięte, mieszkańcy mają w kranach wodę zdatną co picia. W gminie Sośnie zakończyły się trwające od połowy grudnia kłopoty z wodą.

Ta cała sytuacja to było zaskoczenie dla nas wszystkich, ponieważ ta awaria sprężarki, o której mówiłem na początku, wydawała się bardzo prostą awarią. Po wymianie okazało się, że to był po prostu wierzchołek góry lodowej. Ukazały się nam po prostu wszystkie braki wcześniejszych serwisów, wieloletnie zaniedbania. No i teraz moja rola, żeby po prostu przywrócić to wszystko do porządku.

Mówi wójt Sośni Adam Harlak.

Do remontu jest jeszcze zamknięta studnia w Granowcu, ale mieszkańcy mają wodę ze studni w Chojniku.

Tak jak podałem w komunikacie do mieszkańców, musieliśmy wyłączyć studnie w Granowcu, ponieważ ta studnia niestety musi być odbudowana do podstaw, czyli właściwie do ustawień fabrycznych. Jak już będzie po tym remoncie, to będziemy mieli wszystkie suwy, wszystkie trzy suwy już na takim poziomie, gdzie woda będzie naprawdę dostarczana w doskonały sposób. Na szczęście, wcześniej wyremontowaliśmy studnię w Chojniku i ta woda z Chojnika właśnie zaopatruje czternaście miejscowości na ten moment, żeby ten Granowiec mógł funkcjonować.

Sytuacja cały czas jest monitorowana.