Rebud KPR Ostrovia: 9 z rzędu zwycięstwo!

2026-02-16 7:44

Nie było łatwo, ale jest wygrana. Trzy punkty na koncie. I skok na trzecie miejsce w tabeli. 28 do 23 dla Rebud KPR Ostrovii w wyjazdowym starciu z ​Zagłębiem Lubin. Medialnym partnerem KPR-u jest Radio Eska.

kpr

i

Autor: KPR / Facebook kpr

Faworytem niedzielnego spotkania był - wyżej notowany w tabeli - zespół z Ostrowa. Ale od początku było wiadomo, że o wygraną trzeba będzie powalczyć, bo Zagłębie walczy o utrzymanie więc jest gotowe na wszystko.

I ta wygrana Ostrovii nie przyszła łatwo. Były momenty kiedy wydawało się, że jest ono w szybkim zasięgu, ale potem przeciwnik też pokazywał siłę.

Ale 3 punkty trafiły  na konto Rebud KPR Ostrovii. 

To 9 z rzędu zwycięstwo podopiecznych Kima Rasmussena. 

Teraz przed nimi dwa domowe mecze. Pierwszy już w tę sobotę - z Orlen Wisłą Płock.

Medialnym partnerem Rebud KPR Ostrovii jest Radio Eska.

