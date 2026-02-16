Rebud KPR Ostrovia: 9 z rzędu zwycięstwo!

Faworytem niedzielnego spotkania był - wyżej notowany w tabeli - zespół z Ostrowa. Ale od początku było wiadomo, że o wygraną trzeba będzie powalczyć, bo Zagłębie walczy o utrzymanie więc jest gotowe na wszystko.

I ta wygrana Ostrovii nie przyszła łatwo. Były momenty kiedy wydawało się, że jest ono w szybkim zasięgu, ale potem przeciwnik też pokazywał siłę.

Ale 3 punkty trafiły na konto Rebud KPR Ostrovii.

To 9 z rzędu zwycięstwo podopiecznych Kima Rasmussena.

Teraz przed nimi dwa domowe mecze. Pierwszy już w tę sobotę - z Orlen Wisłą Płock.

Medialnym partnerem Rebud KPR Ostrovii jest Radio Eska.