Ostrów. "Rajdowców" niestety coraz więcej

Wysokie mandaty i zabrane prawo jazdy na trzy miesiące. A w przypadku recydywy - na dłużej - to wciąż za mało dla niektórych kierowców, którzy w terenie zabudowanym przekraczają prędkość o 50 kilometrów i więcej. W 2025 roku na drogach powiatu ostrowskiego zatrzymano ponad 200 takich kierowców.

Policja przyznaje wprost - to już plaga.

Tak naprawdę też nie ma chyba tygodnia, żeby nie był ujawniony kierujący, który przekracza dopuszczalną prędkość, a która kwalifikuje go do zatrzymania prawa jazdy na okres minimum 3 miesięcy. No a wiele, wiele, wiele jednak tych wykroczeń, bo gdzieś myślę, że w granicach 70% ogólnej liczby wykroczeń ujawnianych przez policjantów ruchu drogowego związana jest właśnie z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości, czy to w terenie zabudowanym, czy też poza terenem zabudowanym.

Osobiście, jako kierujący, również nie jestem w stanie zrozumieć pewnego rodzaju zachowań i rozpędzania się na trasach, ale też na drogach w mieście, jak chociażby na Al. Słowackiego w Ostrowie, gdzie ilość skrzyżowań, ilość przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych, którą mijamy po drodze jest naprawdę bardzo duża, ale takie przekroczenie obowiązujących limitów prędkości niestety się zdarza i to przekroczenie w obszarze zabudowanym, gdzie jest wzmożony ruch pieszych, no niestety bardzo często staje się tym determinantem tego, że mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, czy to śmiertelnym, czy to zdarzeniem drogowym z bardzo poważnymi obrażeniami działa.

Mówi komendant policji w Ostrowie Michał Grzelak.

Rok 2025 przyniósł na drogach powiatu 132 wypadki, w których zginęło 9 osób.