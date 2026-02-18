Ostrów. Poranny wypadek na DK 11. Nie żyje jedna osoba

Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie samochodu osobowego oraz ciężarówki na odcinku drogi krajowej nr 11. Ze względu na znaczne uszkodzenia karoserii samochodu osobowego, strażacy zmuszeni byli do użycia narzędzi hydraulicznych w celu wydobycia osoby poszkodowanej z rozbitego pojazdu. Niestety, zespół ratownictwa medycznego, który przybył na miejsce, stwierdził zgon mężczyzny w wieku około 50 lat.

Na czas prowadzenia działań ratowniczych droga krajowa DK11 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

W działaniach brały udział 4 zastępy PSP z Ostrowa Wielkopolskiego oraz 1 zastęp OSP Sobótka.