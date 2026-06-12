Powiat Ostrowski. MOCNE wyniki programu STOP CZERNIAKOWI!

Ja muszę się przyznać, że dosyć sceptycznie, podszedłem do tego projektu. Dlaczego? Bo chyba dwa lata wcześniej był organizowany przez naszą aglomerację, był ten projekt realizowany i wydawało mi się, że zainteresowanie będzie nieduże. Tymczasem zaskoczenie ogromne, ponieważ nie tylko było potężne zainteresowanie, ale pojawiła się również lista rezerwowa i to świadczy o tym, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

A wyniki pokazały, że tym bardziej było warto. Bo chyba uratowaliśmy zdrowie wielu osobom, a może nawet życie.