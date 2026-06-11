Powiat ostrowski. Duże zainteresowanie szkołami średnimi

Prawie 2 tysiące podań do szkół średnich w Ostrowie. Zakończyła się pierwsza część naboru. Chętnych jest o około 300 niż miejsc w szkołach, ale wiadomo, że nie wszyscy docelowo Ostrów wybiorą.​ Wśród podań - 407 - to chętni spoza powiatu.

Zainteresowanie - jak co roku - jest duże. I chętnych jest więcej niż przygotowanych miejsc. Trzeba jednak pamiętać, że to dopiero pierwszy etap naboru czyli złożenie podań. To taka zupełnie wstępna część. Potem jak przyjdzie do składania świadectw, to - jak pokazuje doświadczenie - część uczniów "odpadnie". Jak co roku mamy też sporo uczniów spoza powiatu - bo to 407 wniosków, z których ponad 60 to uczniowie nawet spoza Wielkopolski.

Mówi szef oświaty w powiecie Rafał Luciński.

Jak co roku - i tym razem - powodzeniem cieszy się ostrowski ZAP i licea. Ale też "załadowany" podaniami jest Zespół Szkół Usługowych.

W roku szkolnym 2026/2027 w szkołach średnich w powiecie ostrowski ma być uruchomionych w sumie 51 oddziałów: 21 klas w liceach (I LO, II LO, III LO, IV LO i w ZSP Przygodzice), ponadto 19 klas w technikach (ZSB-E, ZSE, ZST, ZST-E, ZSU i ZSP Przygodzice) oraz 11 klas w branżowych szkołach I stopnia (ZSB-E, ZSE, ZST-E, ZSU i ZSP Przygodzice).

Nabór wniosków - drogą elektroniczną - zakończył się 29 maja.

W dalszej kolejności (w lipcu) absolwent po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie musiał wspomniany wniosek elektroniczny uzupełnić wpisując oceny i załączając skany tych dokumentów. Będzie na to czas do 7 lipca do godziny 15.00.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 13 lipca o godz. 12:00 szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Następnie ci zakwalifikowani będą mieli czas do 16 lipca (do godz. 13:00), aby złożyć oryginały dokumentów w szkole, do której zostali zakwalifikowani i tym samym potwierdzić wolę przyjęcia do niej.

Ostateczne informacje o przyjęciach do szkół zostaną ogłoszone 16 lipca 2026 o godz. 14:00.