Śmiertelne pobicie przed dyskoteką we Wtórku. Sąd Apelacyjny odroczył rozprawę

Tą sprawą żyła cała Polska.

24-letni strażak ochotnik zginął z rąk siedmiu bardzo młodych oprawców, którzy brutalnie pobili go przed dyskoteką we Wtórku koło Ostrowa Wielkopolskiego. Tragedia rozegrała się w czerwcu 2024 roku.

Najpierw miały być zaczepki w dyskotece, potem bójka przed lokalem. Napastnicy mieli zaatakować i pobić 3 mężczyzn. 24-latek zmarł w szpitalu.

Najmłodszy z napastników miał wtedy zaledwie 14 lat. Zresztą tylko troje z nich miało więcej niż 17 lat, więc mogli stanąć przed sądem. Czwórką młodszych zajął się Sąd Rodzinny w Ostrowie Wielkopolskim, który uznał ich winnych udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym i w marcu ubiegłego roku zdecydował o umieszczeniu trójki z nich w młodzieżowym, a jednego – najstarszego - w okręgowym ośrodku wychowawczym, gdzie mieli być - odpowiednio – do ukończenia 18 i 19 lat.

Troje starszych napastników 31 marca 2025 roku stanęło przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

W listopadzie, po siedmiu miesiącach procesu, zapadł wyrok. Sąd uznał winę oskarżonych i skazał każdego z nich na kary 4,5 roku więzienia. Kacper S., Adam B. i Mateusz S. - zgodnie z tym nieprawomocnym wyrokiem - mają również zapłacić po 10 000 złotych nawiązki dla rodziny pobitego na śmierć 24-latka.

Prokurator chciał kar wyższych, a obrońcy - łagodnych.

Dlatego do Sądu Okręgowego w Kaliszu wpłynęły apelacje, a sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który dziś zdecydował o odroczeniu rozprawy i zwróceniu akt sprawy do Kalisza celem uzupełnienia uzasadnienia wyroku...

...poprzez dokonanie ustaleń faktycznych odnoszących się do indywidualnego zachowania każdego z oskarżonych podczas zdarzenia objętego przypisanym czynem, w szczególności przez: 1. wskazanie, jakie zachowania zostały przypisane każdemu z oskarżonych w poszczególnych fazach zdarzenia; 2. określenie, wobec którego z pokrzywdzonych działał każdy z oskarżonych oraz jakie czynności wobec niego podejmował; 3. wskazanie liczby i rodzaju ciosów przypisanych poszczególnym oskarżonym oraz pokrzywdzonych, którym ciosy te zostały zadane, 4. odtworzenie mechanizmu śmierci Damiana B. W ocenie Sądu odwoławczego, w sprawach dotyczących odpowiedzialności z art. 158 § 3 k.k. ustalenie wspólnego udziału w pobiciu nie zwalnia Sądu z obowiązku przedstawienia indywidualnego przebiegu zachowania każdego ze sprawców. Dopiero takie ustalenia pozwalają ocenić, czy dany oskarżony uczestniczył we wspólnym pobiciu, jaki był zakres jego aktywności oraz czy obejmował swoim przewidywaniem udział w zdarzeniu o przebiegu stwarzającym niebezpieczeństwo skutku określonego w treści art. 158 § 3 k.k. Tym bardziej więc uzasadnienie powinno odzwierciedlać ustalenia, które – według Sądu Okręgowego – wynikają z przeprowadzonej poklatkowej analizy nagrań monitoringu, a których w uzasadnieniu zabrakło.

Informuje Radio Eska Tomasz Szabelski, Rzecznik Prasowy Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Cała trójka oskarżonych przez rok była tymczasowo aresztowana. W czerwcu ubiegłego roku, podczas procesu, Sąd Okręgowy w Kaliszu zwolnił ich z aresztu. Oskarżeni nie przyznali się do winy.