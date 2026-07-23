Był nietrzeźwy i zdemolował stację paliw. 43-latek poniesie konsekwencje

Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji paliw na terenie gminy Nowe Skalmierzyce. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zniszczeniu mienia.Do sklepu wszedł 43-letni mężczyzna, który chciał kupić alkohol. Pracownicy stacji odmówili sprzedaży, ponieważ klient znajdował się w stanie silnego upojenia alkoholowego. Mężczyzna opuścił sklep, jednak około godzinę później wrócił.

Tym razem jego zachowanie było agresywne. Celowo przewrócił dwa regały z towarem, na których znajdowały się m. in. alkohole, napoje, artykuły spożywcze oraz elektronika. W wyniku jego działania uszkodzeniu uległo wiele produktów. Straty spowodowane jego działaniem oszacowano na blisko 1600 zł. Po zniszczeniu mienia sprawca oddalił się pieszo. – informują policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego.

Policjanci szybko odnaleźli mężczyznę. Podczas legitymowania okazało się, że jest to 43-letni mieszkaniec gminy Nowe Skalmierzyce.

Mężczyzna został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu – informuje policja.

O losie mężczyzny zdecyduje sąd. Za przestępstwo uszkodzenia mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.