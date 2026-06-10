Zofie "zjadą" do Lewkowa! To hołd dla żony dawnego właściciela majątku Zofii Lipskiej

Będzie mural Zofii Lipskiej - na jednym z przystanków a przed pałacem atrakcje i pyszności od Kół Gospodyń Wiejskim. 21 czerwca w podostrowskim Lewkowie odbędzie się pierwszy, nieformalny, ogólnopolski ZLOT ZOŚ. To też trochę spóźnione majowe imieniny pań o tym immieniu.

Wszystko po to, by oddać hołd żonie dawnego właściciela Lewkowa.

Był organicznik, teraz czas na kobietę, organiczniczkę, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Panie Lipskie, na równi z mężczyznami, o których przez lata sporo się mówiło, mnóstwo działań podejmowały po to, żeby uświadamiać. Uświadamiać nie tylko kobiety, ale także wszystkich mieszkańców Lewkowa i okolicznych miejscowości czy wsi, które przylegały do majątku. I chodzi nie tylko o naukę czytania, o to, że stworzyła bibliotekę, że organizowała kursy. Troszkę uczyła kobiety samodzielności. Powoli, krok po kroku uczyła, jak dobrze gospodarzyć, jak dobrze uprawiać ogród. Marzeniem Zofii Lipskiej przy budowie i przy remoncie czworaków było to, żeby przed budynkiem był piękny ogród kwietny, o który również panie musiały dbać. Za domem musiał być ogród warzywny, żeby były warzywa na własne potrzeby. I miał być wspólny taki chlewik po to, żeby można było wziąć z majątku małe zwierzę, o które należało dbać.Dziś byśmy powiedzieli, że Zofia Lipska dawała ludziom wędkę, a nie tylko rybę. Ale właśnie to dawanie wędki, to jest cała ta praca organicznikowska, społecznikowska. Stąd chcemy uhonorować Zofię Lipską za te jej działania.

Mówi Sylwia Nowicka, dyrektor muzeum w Lewkowie, która dodaje, że 21 czerwca przed pałacem - ale nie tylko - dziać się będzie sporo!

Napisaliśmy wniosek do Szlaku Pracy Organicznej, dostaliśmy dofinansowanie i w związku z tym organizowane są kolejne warsztaty haftu, które również Zofia Lipska w Lewkowie organizowała. Ale na cześć Zofii 21 czerwca, na takie spóźnione imieniny organizujemy zjazd pań o imieniu Zofia. Już teraz zapraszamy na ten pierwszy taki nieformalny zjazd wszystkich Zosiek. Będziemy też 21 czerwca uroczyście odsłaniać mural z podobizną Zofii Lipskiej, który pojawi się na ścianie przystanku w Lewkowie. Autorem murala, jak zresztą tego wcześniejszego w Czekanowie, będzie pan Konrad Moszyński, który już teraz nad projektem pracuje. I mam nadzieję, że spotkamy się ze wszystkimi z Państwem tego 21 czerwca, bo w tym dniu, w tą niedzielę dzieje się dużo więcej, to za sprawą gminy Ostrów Wielkopolski, która w Lewkowie, na dziedzińcu i przed pałacem organizuje wyśmienite smakołyki przygotowane przez KGW.

W tym roku przypada 110. rocznica rocznica śmierci Zofii Franciszki Marii Lipskiej. Z jej sylwetką można się zapoznać w Saloniku Zofii, na piętrze pałacu w Lewkowie, na specjalnie przygotowanej ekspozycji poświęconej kobietom z Rodziny Lipskich.