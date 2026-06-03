Nowe Skalmierzyce. Jest umowa z wykonawcą. Rusza remont zabytkowego dworca

Gruntowna modernizacja zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach staje się faktem. Jest wykonawca i prace mogą ruszyć.

Remont ma być kompleksowy i zakończyć się w rok.

To historyczny moment dla Nowych Skalmierzyc. Podpisanie umowy z firmą Budimex oznacza, że jedna z najważniejszych inwestycji w dziejach naszego samorządu przechodzi z etapu planów do realizacji. Co ważne, to nie będzie zwykły remont. Mówimy o prawdziwej rewitalizacji zabytkowego obiektu, przywróceniu mu świetności, ale też nadaniu nowych funkcji publicznych, społecznych, kulturalnych. Dworzec jest symbolem historii miasta, kolei, dawnej granicy, dlatego ta inwestycja ma dla nas tak ogromne znaczenie tożsamościowe. To naprawdę wielki sukces organizacyjny, ale także finansowy gminy, a jednocześnie początek bardzo ważnego etapu prac. Wierzę, że efekt będzie powodem do dumy dla mieszkańców całej gminy.

Mówi Aleksandrer Liebert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc.

Za rok w zabytku będzie m.in. urząd gminy. Ale też poczekalnia i dworzec.

Koszt to 49 milionów złotych. 80% to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach KPO.