Dwa Grand Prix i ponad 20 miejsc na podium. Tancerki ze Studia „Gwiazda” z sukcesami we Włoszech

Tancerki ze Studia Tańca „Gwiazda” w Ostrowie wzięły udział w Top Art Festival - Gardanza Festival we Włoszech. Podczas konkursu reprezentowały Polskę i Wielkopolskę jako Ambasadorki Wielkopolskiej Kultury.

Najważniejszymi nagrodami były dwa Grand Prix. Pierwsze zdobyła Hanna Szczepaniak za występ solowy w kategorii modern. Drugie trafiło do formacji Gwiazda 1a, która także zaprezentowała się w kategorii modern.

Tancerki zdobyły również 22 miejsca na podium. Wywalczyły 11 pierwszych, 8 drugich i 3 trzecie miejsca.

Do występów przygotowywały je trenerki Wiktoria Krupa, Hanna Szczepaniak i Paulina Ibron. Wyjazd zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne Gwiazda.

Pobyt we Włoszech nie ograniczał się do konkursu. Tancerki uczestniczyły również w warsztatach prowadzonych przez włoskich instruktorów. Odwiedziły Weronę, park rozrywki Gardaland i Caneva Aqua Park. Spędziły także czas nad jeziorem Garda.

Dla siedmiu zawodniczek był to ostatni festiwal w barwach „Gwiazdy”. Ze studiem żegnają się Tosia Biczysko, Wiktoria Chlasta, Eliza Grześczyk, Ania Hyla, Julka Precz, Weronika Rychlewska i Lena Stefańska. Tancerki kończą ten etap i rozpoczynają dorosłe życie.