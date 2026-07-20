Głośno będzie jutro w Ostrowie i Kaliszu. Zawyją syreny alarmowe

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-20 6:57

Już jutro w Ostrowie i Kaliszu zawyją syreny alarmowe. Bać się nie trzeba. To część ogólnopolskich ćwiczeń „ALARM 2026”.

Głośnik syreny alarmowej na słupie. O ćwiczeniach systemu ostrzegania ludności przeczytasz na Eska Ostrów.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI

Już jutro w całej Polsce odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności. Syreny zostaną uruchomione także na terenie Ostrowa i Kalisza.

Ćwiczenia będą prowadzone między godziną 7.00 a 19.00. Chodzi o to, by sprawdzić, czy syreny działają prawidłowo oraz czy informacje są dobrze przekazywane między służbami.

Najpierw usłyszymy modulowany dźwięk syreny. Będzie trwał trzy minuty i będzie oznaczał ogłoszenie alarmu. Po zakończeniu ćwiczeń zostanie nadany trzyminutowy, ciągły dźwięk. To sygnał odwołania alarmu.

Bać się nie trzeba. Uruchomienie syren to tylko część ćwiczeń - nie oznacza prawdziwego zagrożenia. Warto też powiedzieć o tym bliskim, szczególnie dzieciom i osobom starszym. Dzięki temu dźwięk syren ich nie zaskoczy.

Jeśli ćwiczenia nie odbędą się jutro, zostaną przeprowadzone dzień później - w środę, 22 lipca.

plakat
Autor: MSWiA/ Materiały prasowe
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