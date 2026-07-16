Woda w 12 miejscowościach w gminie Ostrów tylko po przegotowaniu. Jest komunikat sanepidu

Woda ze strefy zaopatrzenia Czekanów nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Należy gotować ją przez co najmniej dwie minuty.

Komunikat dotyczy mieszkańców 12 miejscowości: Lewków, Gręblów, Stary Staw, Franklinów, Baby, Kołątajew, Bagatela, Kąkolewo, Czekanów, Lewkowiec, Michałków i Karski.

Badania wykazały obecność bakterii z grupy coli oraz zbyt dużą liczbę mikroorganizmów. Informację przekazał dziś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim.

Wodę trzeba przegotować przed użyciem jej do: picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw jedzonych na surowo, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli niemowląt.

Wody bez gotowania można używać do mycia, prania, sprzątania i spłukiwania toalety. Komunikat obowiązuje do odwołania.