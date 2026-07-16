Woda w 12 miejscowościach w gminie Ostrów tylko po przegotowaniu. Jest komunikat sanepidu

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-16 19:20

Mieszkańcy 12 miejscowości w gminie Ostrów Wielkopolski muszą gotować wodę z kranu przez co najmniej dwie minuty. Dopiero później można ją pić i używać do przygotowania jedzenia. Zalecenie obowiązuje do odwołania.

Ręce osoby nalewającej wodę z kranu do szklanki. O skażeniu wody w gminie Ostrów Wielkopolski czytaj na Eska Ostrów.
Autor: Gmina Ostrów Wielkopolski/ Materiały prasowe

Woda ze strefy zaopatrzenia Czekanów nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Należy gotować ją przez co najmniej dwie minuty.

Komunikat dotyczy mieszkańców 12 miejscowości: Lewków, Gręblów, Stary Staw, Franklinów, Baby, Kołątajew, Bagatela, Kąkolewo, Czekanów, Lewkowiec, Michałków i Karski.

Badania wykazały obecność bakterii z grupy coli oraz zbyt dużą liczbę mikroorganizmów. Informację przekazał dziś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim.

Wodę trzeba przegotować przed użyciem jej do: picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw jedzonych na surowo, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli niemowląt.

Wody bez gotowania można używać do mycia, prania, sprzątania i spłukiwania toalety. Komunikat obowiązuje do odwołania. 

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