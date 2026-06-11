Ostrów. Będzie cmentarz dla zwierząt?

Takich miejsc w Polsce jest już sporo. I być może pojawi się w Ostrowie.

Cmentarz dla zwierząt - bo o nim mowa - to najnowszy pomysł prezydent Beaty Klimek, która podzieliła się nim na swoim facebookowym profilu. I zaprosiła mieszkańców do dyskusji.

[...] Podczas naszych spotkań oraz w wiadomościach, które od Was otrzymuję, regularnie pojawia się jeszcze jeden, bardzo ważny i niezwykle delikatny temat. Wielu z Was sygnalizuje potrzebę stworzenia w naszym mieście cmentarza dla zwierząt. Nasze pupile to często pełnoprawni członkowie rodzin, a moment ich odejścia jest niezwykle trudny. Chcemy zapewnić im godne pożegnanie i miejsce pamięci. Chcę poznać Wasze zdanie: 👉 Czy Waszym zdaniem kolejny Psi Park jest potrzebny w konkretnej dzielnicy? (Jeśli tak, dajcie znać, gdzie!). 👉 Co myślicie o pomyśle utworzenia miejskiego cmentarza dla zwierząt? Czy uważacie, że taka przestrzeń powinna znaleźć się w Ostrowie?Wasz głos ma znaczenie! Każda Wasza opinia, komentarz i sugestia pomogą nam w podjęciu odpowiednich kroków i planowaniu przyszłych inwestycji. Czekam na Wasze komentarze!

Czytamy we wpisie prezydent, która pyta także o drugi park dla psów, bo pierwszy już od kilku lat działa przy Parku Kozi Borek.

Na razie to jednak czysto teoretyczne zagadnienia, bo nie ma na dziś wskazanych miejsc ani pieniędzy na te realizacje.