Ostrów. Filmy konkursowe i warsztaty - to jeszcze przed nami podczas GRAND PRIX KOMEDA!

Za nami półmetek festiwalu Grand Prix Komeda i pierwsze trzy - z siedmiu - filmy konkursowe.

Widzowie zobaczyli : "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej", "Franz Kafka" i "Wartość sentymentalna". I zgodnie z festiwalową tradycją - spotkali się po seansach z twórcami tych obrazów i kompozytorami muzyki. Poza tym ostatnim tytułem, do którego muzykę napisała Hania Rani, a która do Ostrowa nie przyjechała, o czym zresztą już w marcu informowali organizatorzy.

Dziś trzy kolejne konkursowe tytuły:

16:00 – KONKURS:

Trzy miłości, 2025, muz. Piotr Szulc „”Steez83”, reż. Łukasz Grzegorzek (99 min) (OCK) GOŚCIE: Piotr SZULC „STEEZ83”, Łukasz GRZEGORZEK, Katarzyna HERMAN,

18:30 – KONKURS:

Zapiski śmiertelnika, 2025, muz. Tomasz Gąssowski, reż. Maciej Żak (94 min) (OCK) GOŚCIE: Tomasz GĄSSOWSKI, Maciej ŻAK, Paweł TOMASZEWSKI,

20:45 – KONKURS: Ministranci, 2025, muz. Wojciech Urbański, reż. Piotr Domalewski (105 min) (OCK) GOŚCIE: Wojciech URBAŃSKI, Piotr LENARTOWICZ,

a na koniec dnia:

22:30 – POKAZ SPECJALNY / KOMEDA NOCĄ: Nóż w wodzie, 1961, muz. Krzysztof Komeda, reż. Roman Polański (101min) (TARAS OCK).

Festiwal potrwa do soboty 13 czerwca. Na koniec jak zawsze gala i koncert. W tym roku wystąpi Aga Zaryan, która w Ostrowie już jest od wczoraj, bo jest jednym z jurorów.

Ale zanim gala - w sobotę czekają nas jeszcze inne propozycje o 16:00 – DEBATA JUBILEUSZOWA pt. "Nasi laureaci – jakie znaczenie ma nagroda na Grand Prix Komeda" z udziałem zaproszonych gości, a którą poprowadzi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu. Tradycyjnie odbędzie się ona na Małej Scenie OCK.

A wcześniej będą warsztaty. O 9:00 – Warsztaty improwizacji, a o 12.15 - Warsztaty storytellingu. W obu przypadkach poprowadzi je kaliski aktor Remigiusz Jankowski. CO WAŻNE! Są jeszcze wolne miejsca!

Medialnym partnerem GRAND PRIX KOMEDA jest RADIO ESKA.