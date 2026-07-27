Rozbój na działkach w Ostrowie Wielkopolskim. Policja zatrzymała dwóch dorosłych mężczyzn i nastolatka

21 lipca br. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim została powiadomiona o rozboju, do którego doszło na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Jak ustalili mundurowi, pokrzywdzony przebywał na swojej działce, gdy na jej teren wtargnęło trzech mężczyzn. Napastnicy użyli wobec niego przemocy – bili i kopali go po całym ciele, a następnie zabrali należące do niego rzeczy: telefon komórkowy, portfel z dokumentami i pieniędzmi oraz rower górski. Po dokonaniu przestępstwa sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia.
Policjanci Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Prewencji ostrowskiej komendy natychmiast zajęli się sprawą. W wyniku podjętych czynności ustalili i zatrzymali dwóch dorosłych mężczyzn podejrzewanych o udział w rozboju. To mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 20 i 31 lat. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który miał uczestniczyć w zdarzeniu. Materiały dotyczące nieletniego zostały przekazane do Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. To sąd rodzinny podejmie decyzję w zakresie dalszych czynności wobec niego – mówi asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Policjanci ustalili także, że 31-latek przyjechał na miejsce samochodem, mimo obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za złamanie sądowego zakazu również poniesie odpowiedzialność.
Za przestępstwo rozboju grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
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