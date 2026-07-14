Ostrów. Centrum Integracji Cudzoziemców otwarte

Wsparcie prawne, psychologiczne, językowe, informacyjne, pomoc doradcy zawodowego i warsztaty integracyjne oraz adaptacyjne. To oferta Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie Wielkopolskim, które już działa przy ulicy Kaliskiej 35a.

To jest miejsce, gdzie tak naprawdę migranci są w stanie uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, jak poruszać się w Polsce, jak poruszać się po systemie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, czyli na dzień dobry takie w ramach punktu informacyjnego takie informacje mogą otrzymać. Poza tym w ofercie naszej są te rzeczy, które nawet z badań, które były przeprowadzane jeszcze wcześniej, przed tym dużym kryzysem migracyjnym, z którym mieliśmy miejsce szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie. To jest kwestia kursów językowych, czyli jeżeli oni przyjeżdżają do nas, to jest potrzeba nauki języka polskiego dla tychże osób. Poradnictwo prawne, znajdują się w różnych sytuacjach i z perspektywy prawa rodzinnego, cywilnego, więc taka pomoc również jest oferowana. Wsparcie psychologiczne, mówimy o nowym miejscu, o nowym kraju, o nowej sytuacji. To wsparcie również dotyczy dzieci, bo one też często trudno znoszą taką sytuację, kiedy znajdują się zupełnie w nowym miejscu. Oprócz tego doradztwo zawodowe, jeżeli jest kwestia przekwalifikowania, przygotowania pracowników do wykonywania innych obowiązków, my również jesteśmy w stanie to zorganizować. No i integracja ze społeczeństwem polskim.

Wyjaśnia Grzegorz Grygiel, dyrektor Generalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Otwarcie centrum w Ostrowie nie jest przypadkiem. Mimo, że takie samo działa już w Kaliszu - była potrzeba kolejnego - dodaje Grzegorz Grygiel.

Zauważyliśmy to, że zresztą to jest specyfika tego tutaj regionu południowej Wielkopolski, jest bardzo duża liczba migrantów, mówimy tutaj chociażby o powiecie kępińskim i tam kwestia związana z przemysłem meblarskim, gdzie tych migrantów dużo przyjeżdża. No i teraz jeżeli taka osoba znalazła się tutaj na południu Wielkopolski, musiała się przemieszczać do Kalisza, więc to jednak jest pewna odległość. Więc z racji tego, że tych osób było tutaj naprawdę dużo, a chcieliśmy wyjść i mamy, mieliśmy taką możliwość. Bo projekt dawał nam możliwość jakby tworzenia centrów poza dużymi miastami, znaczy poza miastami wojewódzkimi. Dlatego zdecydowaliśmy się na Ostrów po to, żeby przyjść, jakby skrócić tą drogę, którą migrant ma do punktów Kaliszu, żeby mógł te rzeczy załatwić tutaj na miejscu w Ostrowie.

Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE.

Obecnie w CIC w Ostrowie pracują trzy osoby.

Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.