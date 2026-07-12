Ostrów. Coraz więcej porodów w szpitalu! Oddziałowi nie grozi likwidacja!

Dobrze rodzi się w Ostrowie. Porodówka w szpitalu pierwszy raz od lat ma wzrost porodów - pierwsza część tego roku to ponad 700 dzieci, które przyszły na świat właśnie tutaj.

To daje dobre perspektywy i potwierdza, że mamy - nie tylko z Ostrowa i powiatu, ale spoza regionu a nawet województwa ufają szpitalowi - mówi dyrektor Tomasz Gostomczyk.

Tym się należy chwalić. Jeśli chodzi o skoordynowaną opiekę nad ciężarną, to mamy najwyższy, trzeci stopień referencji, trzeci stopień ma położnictwo i trzeci stopień ma oddział neonatologiczny. To bardzo przyciąga pacjentki do nas i to widzimy w liczbie porodów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu jest wzrost liczby porodów, mimo że dookoła mówi się, i centralnie w telewizjach mówi się, że ta liczba porodów jest dużo mniejsza. Natomiast u nas bilans jest taki, że koniec czerwca mieliśmy ponad 700 porodów, co już dzisiaj wiemy, że będziemy mieć na pewno więcej porodów tak jak było w 2025 roku czy w 2024 roku. To nas cieszy, pacjentki nam ufają, naprawdę to nie tylko południowe, tylko Polska, ale teren Wrocławia, Poznania, tutaj pacjentki przyjeżdżają, chętnie rodzą. Są bardzo dobre opinie, jeszcze to widać w internecie, jak oceniają całą kadrę, przede wszystkim nasze położne, ale także i lekarze, którzy też przyciągają swoimi działaniami tutaj pacjentki.

Mówi Tomasz Gostoczyk, dyrektor szpitala i szef oddziału. I dodaje, że w planach jest remont porodówki.

Będziemy wykonywać remont tego oddziału, poprawimy jeszcze warunki pobytowe, ale przede wszystkim warunki do porodu. Stworzymy te sale narodzin, które one właściwie tak przypominają warunki domowe z wannami do porodu w wodzie. Ale co jest ważne, co przyciąga też jeszcze pacjentki? Jesteśmy jedynym ośrodkiem w południowej Wielkopolsce, który znacząco zwiększy liczbę znieczuleń zewnątrzoponowych, bo co druga pacjentka, która rodzi fizjologicznie, nie cięciem cesarskim, kończy poród przy wykorzystaniu znieczulenia zewnątrzoponowego.

W szpitalu w Ostrowie - podobnie jak w całej Polsce - połowa porodów to porody naturalne, połowa to "cesarki".