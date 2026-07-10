Piaski-Szczygliczka z zakazem kąpieli. Miasto wydało komunikat

Na kąpielisku Piaski-Szczygliczka obowiązuje tymczasowy zakaz kąpieli i wchodzenia do wody. O decyzji poinformował Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

Powodem są wyniki badań wody. W pobranych próbkach stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli. Jak przekazano w komunikacie, normy bezpieczeństwa zostały przekroczone.

Urząd przypomina, że kontakt z taką wodą może prowadzić do dolegliwości układu pokarmowego oraz infekcji skóry i oczu. Zakaz obowiązuje na całym kąpielisku i będzie utrzymany do odwołania.

Kolejne badania wody mają zostać wykonane w poniedziałek. Służby sanitarne będą na bieżąco sprawdzać jej jakość. Kąpielisko zostanie ponownie otwarte, gdy wyniki potwierdzą, że woda jest bezpieczna.

Miasto apeluje o stosowanie się do oznaczeń na plaży oraz poleceń ratowników i obsługi obiektu.

W związku z wykryciem bakterii odwołano także planowane rejsy żaglówką w ramach akcji „Lato pod żaglami”. Jak informuje urząd, rejsy zostały wstrzymane do czasu poprawy sytuacji.