Piaski-Szczygliczka z zakazem kąpieli. Miasto wydało komunikat

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-10 15:16

Nie można korzystać z kąpieliska Piaski-Szczygliczka. W próbkach wody wykryto bakterię Escherichia coli. Do odwołania nie będą też odbywać się rejsy żaglówką w ramach „Lata pod żaglami”.

Ratownicy na pomoście nad pustym kąpieliskiem Piaski-Szczygliczka. O zakazie kąpieli przeczytasz na Eska Ostrów.
Autor: BŹ

Na kąpielisku Piaski-Szczygliczka obowiązuje tymczasowy zakaz kąpieli i wchodzenia do wody. O decyzji poinformował Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

Powodem są wyniki badań wody. W pobranych próbkach stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli. Jak przekazano w komunikacie, normy bezpieczeństwa zostały przekroczone.

Urząd przypomina, że kontakt z taką wodą może prowadzić do dolegliwości układu pokarmowego oraz infekcji skóry i oczu. Zakaz obowiązuje na całym kąpielisku i będzie utrzymany do odwołania.

Kolejne badania wody mają zostać wykonane w poniedziałek. Służby sanitarne będą na bieżąco sprawdzać jej jakość. Kąpielisko zostanie ponownie otwarte, gdy wyniki potwierdzą, że woda jest bezpieczna.

Miasto apeluje o stosowanie się do oznaczeń na plaży oraz poleceń ratowników i obsługi obiektu.

W związku z wykryciem bakterii odwołano także planowane rejsy żaglówką w ramach akcji „Lato pod żaglami”. Jak informuje urząd, rejsy zostały wstrzymane do czasu poprawy sytuacji. 

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