Nowe wozy dla strażaków z regionu. OSP Odolanów i OSP Krotoszyn z dofinansowaniem

Jest oficjalna lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które w 2026 roku otrzymają dofinansowanie na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wśród nich są dwie jednostki z naszego regionu - OSP Odolanów z powiatu ostrowskiego oraz OSP Krotoszyn z powiatu krotoszyńskiego.

OSP Odolanów otrzyma dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Taki sam typ pojazdu trafi również do OSP Krotoszyn. Obie jednostki znalazły się w zatwierdzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wykazie.

W całej Polsce dofinansowanie obejmie zakup 232 nowych pojazdów dla jednostek OSP. W tej puli znalazły się 32 samochody ciężkie, 115 średnich, 44 lekkie oraz 41 mikrobusów.

Nowe wozy mają pomóc strażakom podczas gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków drogowych, podtopień i innych zagrożeń.

Jednostki zostały wybrane na podstawie kilku kryteriów. Pod uwagę brano między innymi liczbę wyjazdów do akcji, potrzeby operacyjne oraz stan obecnego wyposażenia strażaków.