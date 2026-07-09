Nowe wozy dla strażaków z regionu. OSP Odolanów i OSP Krotoszyn z dofinansowaniem

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-09 8:23

MSWiA opublikowało listę jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Są na niej także dwie jednostki z naszego regionu - OSP Odolanów i OSP Krotoszyn.

Strażak OSP przy wozie gaśniczym. O dofinansowaniu na nowe auta dla straży w regionie przeczytasz na Eska Ostrów.
Autor: Państwowa Straż Pożarna/ Facebook

Jest oficjalna lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które w 2026 roku otrzymają dofinansowanie na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wśród nich są dwie jednostki z naszego regionu - OSP Odolanów z powiatu ostrowskiego oraz OSP Krotoszyn z powiatu krotoszyńskiego.

OSP Odolanów otrzyma dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Taki sam typ pojazdu trafi również do OSP Krotoszyn. Obie jednostki znalazły się w zatwierdzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wykazie.

W całej Polsce dofinansowanie obejmie zakup 232 nowych pojazdów dla jednostek OSP. W tej puli znalazły się 32 samochody ciężkie, 115 średnich, 44 lekkie oraz 41 mikrobusów.

Nowe wozy mają pomóc strażakom podczas gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków drogowych, podtopień i innych zagrożeń. 

Jednostki zostały wybrane na podstawie kilku kryteriów. Pod uwagę brano między innymi liczbę wyjazdów do akcji, potrzeby operacyjne oraz stan obecnego wyposażenia strażaków.

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