Pleszew. Skrzywdził osobę małoletnią. W końcu trafi za kratki

Wykorzystał seksualnie osobę małoletnią, usłyszał wyrok i ... uciekł z kraju. Ale właśnie trafił za kratki.

Policjanci z Pleszewa zatrzymali na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, 53-letniego mieszkańca powiatu pleszewskiego, który przez długi czas ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Bo ma do odsiadki 2 lata.

To wyrok, jaki usłyszał po tym, jak sąd uznał go winnym czynów z artykułu 200 Kodeksu Karnego.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie realizowali czynności poszukiwawcze za 53-letnim mieszkańcem powiatu pleszewskiego. Mężczyzna od lutego 2025 roku był poszukiwany listem gończym, który wydany został przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Mężczyzna dopuścił się czynu z art. 200 KK, dotyczącego seksualnego wykorzystania osoby małoletniej. Do zdarzenia doszło kilkanaście lat temu, a sprawa została zgłoszona organom ścigania w 2019 roku. Mężczyzna usłyszał wyrok skazujący, po czym zaczął się ukrywać. Mężczyzna długi czas przebywał poza granicami kraju. Gdy wrócił do Polski, policjanci ustalili, że przebywa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. To właśnie tam, 3 lipca br., w jego mieszkaniu zatrzymali go kryminalni z Pleszewa.

Informuje rzeczniczka KPP w Pleszewie Monika Kołaska.

53-latek najbliższe 2 lata spędzi w więzieniu.

To kolejna ukrywająca się przed policją czy sądem osoba, którą jednak dosięgła "ręka sprawiedliwości". Policjanci - nie tylko z Pleszewa - cały czas poszukują takich osób i je zatrzymują.