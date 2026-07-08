Ostrowscy strażacy na medal! I to nie jeden!

Kolejny raz pokazali, że są najlepsi! Strażacy PSP w Ostrowie Martyna Świerczyk i Mateusz Delinger świetnie spisali się na rozegranych w Rzeszowie 6. Mistrzostwach Polski o Tytuł Najtwardszego Strażaka. Ostrowianie startowali zarówno indywidualnie, jak i w ramach reprezentacji województwa wielkopolskiego, gdzie dołączył do nich także Krystian Sikora.

Martyna Świerczyk była najlepsza w swojej kategorii i wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski. Mateusz Delinger zdobył brązowy medal w kategorii mężczyzn. Jako para ostrowscy strażacy nie mieli sobie równych i w konkurencji tandemów mix stanęli na najwyższym stopniu podium i zdobyli tytuł Mistrzów Polski.

Sztafeta reprezentująca województwo wielkopolskie, po zaciętej i wyrównanej rywalizacji, zakończyła udział w zawodach na etapie ćwierćfinału.

Podczas ceremonii dekoracji Martyna Świerczyk i Mateusz Delinger odebrali pamiątkowe pierścienie przyznane za zdobycie tytułu Mistrzów Świata, wywalczonego podczas World Firefighter Challenge Championship w Dallas w 2025 roku.

To nie koniec sportowych wyzwań dla strażaków z Ostrowa. Przed nimi przede wszystkim jesienne Mistrzostwa Świata, które odbędą się w USA w Las Vegas.

Trzymamy kciuki!