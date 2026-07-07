Ostrów. Wrocławska na start! Kierowców czekają trudne czasy!

2026-07-07 12:35

Z opóźnieniem - powoli rusza remont ulicy Wrocławskiej w Ostrowie - od Ronda Bankowego w kierunku wylotu z miasta. Swoje prace wykonali już energetycy, a właśnie wchodzą drogowcy. Remont potrwa rok. Koszt to 11 milionów złotych.

Ulica Wrocławska
Autor: UM Ostrów/ Materiały prasowe

Z "lekkim poślizgiem" ale właśnie rusza. DUŻY remont ulicy Wrocławskiej w Ostrowie. Kierowców czekają spore utrudnienia.

Przebudowa ulicy Wrocławskiej polega na tym, że zlikwidowany zostanie w tej chwili ten nieczynny pas rozdziału. Ta taka -  częściowo malowana, częściowo czerwona kostka. Jezdnia zostanie nieco zwężona, natomiast pojawi się tam nowa jakość w postaci nasadzeń dwóch rzędów drzew. Pomiędzy tymi drzewami będzie ścieżka pieszo-rowerowa. Te drzewa będą oddzielały ulicę Wrocławską od zabudowy wielorodzinnej. 

Co ważne - droga pozostanie dwupasmową, natomiast ten jeden z tych pasów przeniesie się można powiedzieć na ten pas środkowy, a wygospodarowana przestrzeń zostanie rozbrukowana i w to miejsce pojawią się nasadzenia wysokie i niskie. Oczywiście utrudnienia dla kierowców - i nie tylko - będą się pojawiać. Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco.

Mówi Marcin Wieruchowski, szef drogowców Ostrowie.

Roboty miały rozpocząć się w maju, ale ruszają dopiero teraz. Powodem opóźnienia jest wojna w Iranie. 

Pojawił się problem z rurami. Na szczęście w tej chwili mamy je już zgromadzone - dodaje Marcin Wieruchowski. - Kłopoty pojawiły się w związku z konfliktem w Zatoce Perskiej, bo te rury są robione m.in. z ropy. Ale już temat został opanowany i ruszamy!

Na ulicy Wrocławskiej - właśnie na tych czerwonych "śródpasach" pojawiły się już biało-czerwone pachołki, są też rury i sukcesywnie pojawia się sprzęt drogowców. A to oznacza, że kierowcy muszą już być tam szczególnie ostrożni.

Zgodnie z planem - remont ma trwać rok. Koszt to 11 milionów złotych. 6 milionów daje Unia Europejska.

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