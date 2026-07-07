Ostrów. Wrocławska na start! Kierowców czekają trudne czasy!

Przebudowa ulicy Wrocławskiej polega na tym, że zlikwidowany zostanie w tej chwili ten nieczynny pas rozdziału. Ta taka - częściowo malowana, częściowo czerwona kostka. Jezdnia zostanie nieco zwężona, natomiast pojawi się tam nowa jakość w postaci nasadzeń dwóch rzędów drzew. Pomiędzy tymi drzewami będzie ścieżka pieszo-rowerowa. Te drzewa będą oddzielały ulicę Wrocławską od zabudowy wielorodzinnej.

Co ważne - droga pozostanie dwupasmową, natomiast ten jeden z tych pasów przeniesie się można powiedzieć na ten pas środkowy, a wygospodarowana przestrzeń zostanie rozbrukowana i w to miejsce pojawią się nasadzenia wysokie i niskie. Oczywiście utrudnienia dla kierowców - i nie tylko - będą się pojawiać. Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco.