Ostrów. Centrum Integracji Cudzoziemców już działa

To jedno z tych przedsięwzięć, które od początku budziło spore emocje, a nawet protesty. Głównie polityków z prawej strony sceny.

Ale jest. Ruszyło 2 lipca. Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie.

Prowadzone jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu będący jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie Wielkopolskim – tak samo jak Centra w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Koninie i Pile – zapewnia wsparcie w zakresie m.in. pomocy prawnej, psychologicznej czy językowej. Ponadto Centra Integracji Cudzoziemców na terenie Wielkopolski pełnią funkcje biur obsługi osób z doświadczeniem migracyjnym, których pracownicy udzielają wsparcia w zakresie legalizacji pobytu i pracy, relacji z systemem ochrony zdrowia, edukacji, a w razie potrzeby asystują migrantom w wizytach w urzędach, a także kierują na kursy języka polskiego. Centra wspierają proces integracji ze społeczeństwem polskim i adaptacji do zasad obowiązujących w Polsce.

Mówi Radio Eska Katarzyna Kretkowska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Centrum mieści się przy ulicy Kaliskiej 35a.

Ostrów jest szóstym miastem w Wielkopolsce, w którym CIC powstało.

Podobne ośrodku działają już w Poznaniu, Kaliszu, Pile, Lesznie i Koninie. Są uruchamiane - sukcesywnie - od 2022 roku. Finansowane były najpierw z budżetu państwa, teraz pieniądze na ich utrzymanie wykłada Unia Europejska.

W Polsce ma być łącznie 49 takich centrów.