Ostrów. Były wiceprezydent żali się na sąd, że ten odwiesił mu wyrok. Decyzja w rękach Sądu Apelacyjnego w Łodzi

2026-06-23 13:17

Mikołaj K. były wiceprezydent Ostrowa żali się na decyzję sądu w Kaliszu, który miesiąc temu odwiesił mu karę roku więzienia. Prawomocny wyrok były samorządowiec usłyszał 7 listopada ubiegłego roku.

Rzeźba symbolizująca Ostrów, przedstawiająca kulę z metalowymi elementami: toporem, krzyżem i literą F, ustawiona na cokole. W tle widoczne są drzewa o jesiennych liściach i fragment ulicy. Dowiedz się więcej o sytuacji byłego wiceprezydenta Ostrowa na naszym portalu.
Autor: BŹ

19 maja - Sąd Okręgowy w Kaliszu odwiesił - byłemu wiceprezydentowi Ostrowa - wyrok ​roku pozbawienia wolności. Szczegółów decyzji nie poznaliśmy, ale skazany Mikołaj K. od razu zapowiedział, że od tej decyzji (była nieprawomocna) się odwoła. I tak zrobił. 

Pismo jego obrońców wpłynęło do Sądu Okręgowego w Kaliszu w ostatnim dniu terminu na jego złożenie.

Wpłynęły dwa zażalenia obrońców skazanego. Po ich formalnym przyjęciu sprawa zostanie przekazana do Sądu Apelacyjnego w Łodzi - informuje Radio Eska rzecznik Sądu Okręgowego w Kaliszu Marek Urbaniak.

Mikołaj K. 7 listopada 2025 roku usłyszał prawomocny wyrok za przekroczenie uprawnień z czasów, kiedy pracował w samorządzie w Jarocinie.

Był to rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, do tego miał zakaz zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem publicznym i w spółkach prawa handlowego.

A tymczasem przez miesiąc był społecznym pełnomocnikiem prezydent Ostrowa ds. gospodarczych, założył też firmę doradczą, która współpracowała z komunalnymi spółkami w Ostrowie.

Teraz o jego losie zdecyduje Sąd Apelacyjny w Łodzi.

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