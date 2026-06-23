Ostrów. Były wiceprezydent żali się na sąd, że ten odwiesił mu wyrok. Decyzja w rękach Sądu Apelacyjnego w Łodzi

19 maja - Sąd Okręgowy w Kaliszu odwiesił - byłemu wiceprezydentowi Ostrowa - wyrok ​roku pozbawienia wolności. Szczegółów decyzji nie poznaliśmy, ale skazany Mikołaj K. od razu zapowiedział, że od tej decyzji (była nieprawomocna) się odwoła. I tak zrobił.

Pismo jego obrońców wpłynęło do Sądu Okręgowego w Kaliszu w ostatnim dniu terminu na jego złożenie.

Wpłynęły dwa zażalenia obrońców skazanego. Po ich formalnym przyjęciu sprawa zostanie przekazana do Sądu Apelacyjnego w Łodzi - informuje Radio Eska rzecznik Sądu Okręgowego w Kaliszu Marek Urbaniak.

Mikołaj K. 7 listopada 2025 roku usłyszał prawomocny wyrok za przekroczenie uprawnień z czasów, kiedy pracował w samorządzie w Jarocinie.

Był to rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, do tego miał zakaz zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem publicznym i w spółkach prawa handlowego.

A tymczasem przez miesiąc był społecznym pełnomocnikiem prezydent Ostrowa ds. gospodarczych, założył też firmę doradczą, która współpracowała z komunalnymi spółkami w Ostrowie.

Teraz o jego losie zdecyduje Sąd Apelacyjny w Łodzi.