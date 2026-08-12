Woda z sinicami. Zakaz kąpieli w Szperku!

Zakaz kąpieli w jeziorze Szperek w Antoninie w powiecie ostrowskim. Taka jest decyzja Sanepidu. Powodem są sinice.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim
ORZEKA o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku pn. „Szperek” w Antonin
[...] na podstawie telefonicznej interwencji dokonał oceny organoleptycznej wody do kąpieli w dniu10.08.2026 r. w kąpielisku pn: „Szperek” w Antoninie i stwierdza, że woda nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 w części A tabela II do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 255, z późn. zm.) w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, z uwagi na zmianę barwy oraz pojawienie się zakwitu sinic.
Kąpiel w takiej wodzie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z kąpieli, zatem decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim dokonał bieżącej oceny jakości wody orzekł jak w sentencji.
Czytamy w oficjalnym komunikacie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
W skrócie - wchodzenie do wody w tym zbiorniku może skończyć się na dla źle. Bo kontakt z wodą, w której stwierdzono sinice, może oznaczać dla nas reakcję alergiczną czy zatrucie pokarmowe. Ta bakteria może też duszności, gorączkę a nawet uszkodzenie wątroby czy nerek. Więc lepiej nie ryzykować.
Sanepid cały czas kontroluje wodę w kąpieliskach na terenie powiatu. I decyzje zapadają niemalże z dnia na dzień, dlatego warto na bieżąco śledzić informacje, tak by przyjemna, wakacyjna kąpiel nie skończyła się kłopotami zdrowotnymi