Woda z sinicami. Zakaz kąpieli w Szperku!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

ORZEKA o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku pn. „Szperek” w Antonin

[...] na podstawie telefonicznej interwencji dokonał oceny organoleptycznej wody do kąpieli w dniu10.08.2026 r. w kąpielisku pn: „Szperek” w Antoninie i stwierdza, że woda nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 w części A tabela II do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 255, z późn. zm.) w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, z uwagi na zmianę barwy oraz pojawienie się zakwitu sinic.

Kąpiel w takiej wodzie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z kąpieli, zatem decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim dokonał bieżącej oceny jakości wody orzekł jak w sentencji.