Ostrów. Kolejne oszustwo na kryptowaluty. Mężczyzna stracił dużo pieniędzy

W maju tego roku z poszkodowanym skontaktowała się osoba, która przedstawiła mu możliwość inwestowania w kryptowaluty. Rozmówca przekonywał, że inwestycja za pośrednictwem internetowej platformy pozwoli osiągnąć atrakcyjne i szybkie zyski.

Mężczyzna zainteresował się ofertą i na początku zdecydował się wpłacić około 2 tysięcy złotych. Wszystko wyglądało wiarygodnie. Otrzymał dostęp do platformy, na której mógł obserwować swoje rzekome inwestycje i stan zgromadzonych środków.

Problem w tym, że platforma, którą posługiwał się oszust, była wierną kopią prawdziwej, legalnie działającej strony internetowej. Dzięki temu pokrzywdzony był przekonany, że korzysta z rzeczywistego serwisu inwestycyjnego.

Z czasem mężczyzna, zachęcany przez kontaktujących się z nim sprawców, wykonywał kolejne wpłaty. Środki były przekazywane w kilkunastu przelewach, a oszuści nakłaniali go do dalszego inwestowania. W rzeczywistości pieniądze trafiały do przestępców.