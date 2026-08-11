Pleszew: Bus zderzył się z ciężarówką! Dwie osoby nie żyją

Śmiertelny wypadek na DK nr 12 w Pleszewie. Są utrudnienia

Krajowa DK 12 w centrum Pleszewa została zablokowana. Na miejscu pracują służby - straż pożarna, policja i inspekcja budowalna. To po nocnym wypadku - gdzie na skrzyżowaniu ulicy Marszewskiej z "12" zderzyły się bus i ciężarówka. Na miejscu zginął 24-letni kierowca busa, pasażer zmarł w szpitalu. Wielki tir wjechał w pustostan. Szczegółowy opis tragicznego w skutkach wypadku przekazał nam doświadczony strażak z Pleszewa.

Dzisiaj w nocy, około 1:30 doszło do zderzenia busa z samochodem ciężarowym. Było to na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z ulicą Marszewską w Pleszewie. Pojazdami łącznie podróżowały trzy osoby. Dwie osoby w busie, jedna osoba w ciężarówce. Po przybyciu na miejsce Straży Pożarnych kierowca tira znajdował się na zewnątrz. Strażacy w dalszej kolejności wydobywali dwie osoby z busa. Ciężarówka w wyniku tego zdarzenia uderzyła w budynek, wbiła się w ten budynek. Naruszona została konstrukcja nośna budynku. Na miejscu w tej chwili jest nadzór budowlany. To jest pustostan, nikogo w środku nie było.

Te informacje przekazał dziennikarce ​Radia Eska st. bryg. mgr Roland Egiert, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Ze wstępnych ustalenie policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego kierujący mercedesem sprinterem wyjeżdżając drogi podporządkowane nie zastosował się do znaku STOP i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W tym momencie drogą krajową numer 12 w kierunku Kalisza poruszał się samochód ciężarowy marki mercedes z naczepą, którym kierował 30-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego. Doszło do zderzenia obu pojazdów. Siła uderzenia była tak duża, że samochód ciężarowy uderzył również znajdujący się w pobliżu niezamieszkały budynek. Niestety w wyniku tego zdarzenia kierujący busem poniósł śmierć na miejscu. Jego pasażer został w stanie ciężkim przetransportowany do szpitala w Pleszewie. Pomimo udzielanej pomocy medycznej, jego życia nie udało się uratować. Kierujący samochodem ciężarowym nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy.

Mówi Monika Lis - Rybarczyk z komendy policji w Pleszewie.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów, zabezpieczyli ślady oraz zebrali materiał dowodowy.

Na miejscu mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu. Pustostan, w który wjechał tir - ma uszkodzoną konstrukcję. O jego losie zdecyduje nadzór budowlany.

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