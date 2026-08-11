Ostrów. Ostatni mecz w sezonie. Żużlowcy są na ostatnim miejscu w tabeli

To będzie ostatni mecz w rundzie zasadniczej ostrowskiej drużyny, która ten sezon ma wyjątkowo nieudany. Po 13 rundach jest na ostatnim miejscu w tabeli Metalkas 2. Ekstraligi. Na koncie ma tylko 8 punktów, 3 wygrane mecze i 8 przegranych. Widmo spadku z ligi jest bardzo realne.
Dlatego ten czwartkowy mecz będzie tak ważny, by - szczególnie przed własną publicznością - pokazać charakter i walkę. Łatwo nie będzie bo przeciwnik to obecnie druga drużyna w tabeli. Choć akurat jeśli chodzi o zespół z Łodzi - to Ostrowianie potrafią zmieniać los.
Trener Tomasz Gapiński już zdecydował, kto w meczu pojedzie i podał skład:
9.Gleb Czugunow
10.Chris Holder
11.Jonas Seifert-Salk
12.Gracjan Szostak
13.Frederik Jakobsen
14.Paweł Sitek
15.Franciszek Dymowski
Natomiast awizowany skład Orła Łódź to:
1.Marcin Nowak
2.Villads Nagel
3.Zach Cook
4.Szymon Szlauderbach
5.Oliver Berntzon
6.Krzysztof Lewandowski
7.Kacper Halkiewicz
Moonfin Magnus Ostrów jest w tarapatach. Nie ma się co oszukiwać, ale prawdziwy kibic nie opuszcza drużyny! Dlatego na czwartkowym meczu nie może WAS zabraknąć. A my w tym pomagamy! Mamy dla WAS bilety! Szczegóły na naszej antenie w wieczornych wydaniach serwisów ESKA SUMMER CITY!