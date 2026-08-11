Ostrów. Ostatni mecz w sezonie. Żużlowcy są na ostatnim miejscu w tabeli

2026-08-11 7:58

To będzie ostatni mecz w sezonie zasadniczym. W czwartek żużlowcy Moonfin Magnus Ostrów u siebie zmierzą się z H.Skrzydlewska Orzeł Łódź. Początek na Stadionie Miejskim o 18.00. Czy "13" będzie szczęśliwy dla Ostrowian?

Trzej żużlowcy podczas wyścigu na torze. O meczu Moonfin Magnus Ostrów przeczytasz na Eska Ostrów.
Autor: Moonfin Magnus Ostrów/ Facebook

To będzie ostatni mecz w rundzie zasadniczej ostrowskiej drużyny, która ten sezon ma wyjątkowo nieudany. Po 13 rundach jest na ostatnim miejscu w tabeli Metalkas 2. Ekstraligi. Na koncie ma tylko 8 punktów, 3 wygrane mecze i 8 przegranych. Widmo spadku z ligi jest bardzo realne.

Dlatego ten czwartkowy mecz będzie tak ważny, by - szczególnie przed własną publicznością - pokazać charakter i walkę. Łatwo nie będzie bo przeciwnik to obecnie druga drużyna w tabeli. Choć akurat jeśli chodzi o zespół z Łodzi - to Ostrowianie potrafią zmieniać los. 

Trener Tomasz Gapiński już zdecydował, kto w meczu pojedzie i podał skład:

9.Gleb Czugunow

10.Chris Holder

11.Jonas Seifert-Salk

12.Gracjan Szostak

13.Frederik Jakobsen

14.Paweł Sitek

15.Franciszek Dymowski

Natomiast awizowany skład Orła Łódź to:

1.Marcin Nowak

2.Villads Nagel

3.Zach Cook

4.Szymon Szlauderbach

5.Oliver Berntzon

6.Krzysztof Lewandowski

7.Kacper Halkiewicz

Moonfin Magnus Ostrów jest w tarapatach. Nie ma się co oszukiwać, ale prawdziwy kibic nie opuszcza drużyny! Dlatego na czwartkowym meczu nie może WAS zabraknąć. A my w tym pomagamy! Mamy dla WAS bilety! Szczegóły na naszej antenie w wieczornych wydaniach serwisów ESKA SUMMER CITY!

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