Ostrów. Ostatni mecz w sezonie. Żużlowcy są na ostatnim miejscu w tabeli

To będzie ostatni mecz w rundzie zasadniczej ostrowskiej drużyny, która ten sezon ma wyjątkowo nieudany. Po 13 rundach jest na ostatnim miejscu w tabeli Metalkas 2. Ekstraligi. Na koncie ma tylko 8 punktów, 3 wygrane mecze i 8 przegranych. Widmo spadku z ligi jest bardzo realne.

Dlatego ten czwartkowy mecz będzie tak ważny, by - szczególnie przed własną publicznością - pokazać charakter i walkę. Łatwo nie będzie bo przeciwnik to obecnie druga drużyna w tabeli. Choć akurat jeśli chodzi o zespół z Łodzi - to Ostrowianie potrafią zmieniać los.

Trener Tomasz Gapiński już zdecydował, kto w meczu pojedzie i podał skład:

9.Gleb Czugunow

10.Chris Holder

11.Jonas Seifert-Salk

12.Gracjan Szostak

13.Frederik Jakobsen

14.Paweł Sitek

15.Franciszek Dymowski

Natomiast awizowany skład Orła Łódź to:

1.Marcin Nowak

2.Villads Nagel

3.Zach Cook

4.Szymon Szlauderbach

5.Oliver Berntzon

6.Krzysztof Lewandowski

7.Kacper Halkiewicz

Moonfin Magnus Ostrów jest w tarapatach. Nie ma się co oszukiwać, ale prawdziwy kibic nie opuszcza drużyny! Dlatego na czwartkowym meczu nie może WAS zabraknąć. A my w tym pomagamy! Mamy dla WAS bilety! Szczegóły na naszej antenie w wieczornych wydaniach serwisów ESKA SUMMER CITY!