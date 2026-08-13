Krotoszyn. Koniec wakacji. A Seree Tee rusza z treningami przed nowym sezonem

Drużyna w komplecie, wypoczęta i gotowa do nowych wyzwań!

Piłkarze A Seree Tee Krotoszyn rozpoczęli przygotowania do pierwszego sezonu w I lidze futsalu. To po historycznym awansie. W ubiegłym sezonie krotoszyński zespół po zaledwie roku w drugiej lidze - jak burza wskoczył do pierwszej. I to bez przegranego meczu!

Kadra jest już kompletna. Bardzo się z tego cieszymy. Cieszymy się, że zatrzymaliśmy naszych zawodników, którzy pomogli w awansie i do drugiej ligi, i do pierwszej ligi. Mamy zakontraktowanego też jako grającego trenera Kamila Kucharskiego. Ostatnio, jak byliśmy tutaj w radiu, to jeszcze nie mogliśmy tego zdradzić. Ale tak, Kamil będzie u nas grał z numerami 27. Cieszymy się, bo mamy bramkarza, który przyszedł do nas z Ekstraklasy. Mamy też młodzieżowca, również z doświadczeniem na poziomie Ekstraklasowym. Zespół naprawdę zapowiada się świetnie i już cieszymy się na nowy sezon.

Mówi nam Ilona Juskowiak z klubu A Seree Tee.

Pierwszy mecz - u siebie - Krotoszynianie rozegrają 19 września z drużyną z Chojnic. Wcześniej mają zaplanowanych kilka sparingów.

Będziemy mieć kilka sparingów. Jedziemy też na turniej Wilanów Cup do Warszawy. Trener Kamil Kucharski zaplanował bardzo intensywnie ten okres przygotowawczy.

Dodaje Ilona Juskowiak.

A Seree Tee jest jedyną drużyną futsalową na tym poziomie w okolicy Ostrowa, Kalisza, Krotoszyna. Wszyscy pasjonaci tej dyscypliny mają więc powody do zadowolenia.

A prezentacja drużyny odbędzie się 5 września w Krotoszynie podczas koncertu DOBRE, BO POLSKIE.