Ostrów. Rowerowe patrole wyjechały na ulice miasta

Policja na rowerach w Ostrowie. Patrole pojawiły z początkiem czerwca głównie w rejonie Koziego Borku czy Piasków Szczygliczka.
Od początku czerwca są służby rowerowe pełnione na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przez policjantów Wydziału Prewencji. Potrzeba służby pokazała, że jednak te patrole rowerowe są sprawniejsze, szybsze i w sposób lepszy możemy dotrzeć w niektóre miejsca, zwłaszcza w rejonie ośrodka Piaski Szczygliczka czy w rejonie na przykład Koziego Borku, tak zwanego, na Alejach Solidarności. Więc tutaj te rowery sprawdzają się dużo lepiej niż radiowóz czy patrol pieszy.
Mówi Konrad Tokarski z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie.
Patrole rowerowe pojawiają się przede wszystkim w weekendy. Będą przez całe wakacje, do jesieni.