Ostrów. Rowerowe patrole wyjechały na ulice miasta

Od początku czerwca są służby rowerowe pełnione na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przez policjantów Wydziału Prewencji. Potrzeba służby pokazała, że jednak te patrole rowerowe są sprawniejsze, szybsze i w sposób lepszy możemy dotrzeć w niektóre miejsca, zwłaszcza w rejonie ośrodka Piaski Szczygliczka czy w rejonie na przykład Koziego Borku, tak zwanego, na Alejach Solidarności. Więc tutaj te rowery sprawdzają się dużo lepiej niż radiowóz czy patrol pieszy.