Ostrów. Komu budynek dawnego kina? KOMEDA znowu wystawiona na sprzedaż

To już czwarty przetarg na sprzedaż kina Komeda w Ostrowie. Ostatni - w marcu tego roku - skończył się fiaskiem. Nie wpłynęła żadna oferta. Miasto już wtedy zapowiadało, że jeszcze w tym roku kolejny przetarg ogłosi i właśnie to się stało.

Cena wywoławcza wynosi obecnie dokładnie 2 533 860,00 złotych, jest o około 300 tysięcy niższa niż poprzednia. Od pierwszej o prawie 700 tysięcy.

Chętni do 10 sierpnia muszą się zgłosić i wpłacić wadium w wysokości 380 079 złotych.

Budynek na skrzyżowaniu Alei Powstańców Wielkopolskich i Kompałły - ma długa historię. Najpierw ponad 20 lat był stawiany, potem przez 24 lata mieściło się w nim kino, które skończyło działalność z początkiem 2021 roku.

W 2022 dawne kino było wielkim magazynem darów dla Ukraińców, po ataku Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. Obecnie stoi pusty. I niszczeje.

Pierwszy przetarg na sprzedaż miasto ogłosiło jesienią 2024 roku. Do tej pory budynku nie udało się sprzedać, na co może mieć wpływ fakt, że nie cały jest do kupienia, ale zgodnie z ogłoszeniem miasto sprzedaje budynek "z udziałem wynoszącym 75/100 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1/11 z obrębu 0078".