Śmiertelne pobicie w Jarocinie. Są zarzuty dla czterech mężczyzn

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-05 14:13

Czterech mężczyzn usłyszało prokuratorskie zarzuty po śmiertelnym pobiciu, do którego doszło 30 czerwca w Jarocinie. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Śledztwo w tej sprawie trwa.

Budynek Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. O śledztwie w sprawie pobicia przeczytasz na Eska Ostrów.
Autor: mir

Prokuratura przedstawiła zarzuty czterem mężczyznom w wieku od 25 do 49 lat. To mieszkańcy Jarocina i okolic.

W związku ze zdarzeniami, do których doszło w dniu 30 czerwca na terenie Jarocina, wskutek których śmierć poniósł jeden mężczyzna, prokuratura właściwa miejscowo, to jest prokuratura w Jarocinie, wszczęła postępowanie. W ramach tego śledztwa zatrzymane zostały na chwilę obecną cztery osoby. Są to mężczyźni w wieku od 25 do 49 lat, mieszkańcy Jarocina i okolic - mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. 

W zakresie dwóch mężczyzn jest to pomocnictwo do pobicia. W przypadku dwóch pozostałych mówimy tu o spowodowaniu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i w efekcie doprowadzenia do zgonu pokrzywdzonego. Na wniosek prokuratora wobec dwójki mężczyzn zastosowany został środek w postaci tymczasowego aresztowania - dodaje rzecznik.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jarocinie. Trwają dalsze czynności w tej sprawie. Więcej informacji ma zostać przekazanych po ich zakończeniu.

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