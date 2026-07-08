Michałków. Międzynarodowo na lotnisku! W sobotę startują Mistrzostwa Europy!

To kolejna międzynarodowa impreza organizowana przez Aeroklub Ostrowski. Od soboty, choć de facto od niedzieli - bo w sobotę jest oficjalne otwarcie - 84 pilotów z 22 krajów walczyć będzie o tytuły Mistrzów Europy.

Na dziś zaplanowano pierwszy oficjalny trening i kontrolę techniczną szybowców.

Starty planujemy na godzinę 12.00, a lądowania od 16.00. To są te najbardziej widowiskowe dla kibiców i fanów szybownictwa momenty, dlatego warto wtedy być na lotnisku w Michałkowie - mówi nam szef Aeroklubu Ostrowskiego Karol Skarżyński.

W sobotę 11 lipca odbędzie się oficjalne otwarcie mistrzostw. Jak zawsze będzie przemarsz pilotów ulicami miasta.

W tym roku będzie to jednak inna niż wcześniej trasa, bo trwa remont Ratusza i Rynek trzeba z tej trasy wyłączyć.

Zaczynamy w sobotę o 18.00 w Parku Miejskim, z którego ruszy marsz ulicami Ostrowa na stadion przy ulicy Kusocińskiego i tam już oficjalna ceremonia otwarcia - dodaje Karol Skarżyński.

A potem już walka o medale. Piloci będą mieć dwie konkurencje - obszarową i wyścigową.

Konkurencja wyścigowa to jest dana trasa po różnych punktach, w zależności od warunków atmosferycznych w danym dniu. Konkurencja obszarowa przeważnie rozgrywana w troszkę słabszych warunkach, z limitem czasu, czyli zawodnicy mają określony czas w danym dniu lotu i w tym czasie muszą wykonać trasę. I wtedy te kilometry są różne względem średniej prędkości.

Wyjaśnia szef Aeroklubu Ostrowskiego.

24. Szybowcowe Mistrzostwa Europy potrwają od 11. do 25. lipca.

Poleca Radio Eska.