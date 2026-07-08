Ostrów. Mężczyzna z raną nogi. Wypadek na strzelnicy

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na terenie strzelnicy przebywało trzech mężczyzn, którzy wspólnie korzystali z obiektu. Podczas prowadzenia strzelania jeden z uczestników używający pistoletu poczuł nagły, silny ból w lewym udzie. Wstępne ustalenia wskazują, że obrażenia mogły zostać spowodowane rykoszetem pocisku. W chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się sam na osi strzeleckiej, natomiast pozostali uczestnicy oczekiwali w wyznaczonej bezpiecznej strefie.

Poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy, został on przetransportowany do ostrowskiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczestnicy zdarzenia zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, byli trzeźwi.