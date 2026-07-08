Ostrów. Mężczyzna z raną nogi. Wypadek na strzelnicy

Wypadek na strzelnicy koło Ostrowa Wielkopolskiego. Ranny w nogę został mężczyzna, który wraz z dwójką znajomych korzystał z tego miejsca.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że na terenie strzelnicy przebywało trzech mężczyzn, którzy wspólnie korzystali z obiektu. Podczas prowadzenia strzelania jeden z uczestników używający pistoletu poczuł nagły, silny ból w lewym udzie. Wstępne ustalenia wskazują, że obrażenia mogły zostać spowodowane rykoszetem pocisku. W chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się sam na osi strzeleckiej, natomiast pozostali uczestnicy oczekiwali w wyznaczonej bezpiecznej strefie.
Poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy, został on przetransportowany do ostrowskiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczestnicy zdarzenia zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, byli trzeźwi.
Mówi Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie.
Postrzelony mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nic nie zagraża.
Jak wstępnie ustaliła policja - cała trójka miała pozwolenie na broń i uprawnienia do korzystania ze strzelnicy. Broń zabezpieczono, tak samo jak monitoring.
Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci Wydziału Dowodzeniowo-Śledczego oraz technik kryminalistyki. Na miejsce przybył również bieg z dziedziny broni, zabezpieczono broń wykorzystaną podczas strzelania, zabezpieczono również nagrania z monitoringu, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, przysłuchano również uczestników, którzy przebywali na strzelnicy w chwili tego zdarzenia. Ponadto zabezpieczono dokumentację dotyczącą strzelnicy.
Dodaje rzeczniczka KPP w Ostrowie.
Trwa wyjaśnianie szczegółów tego zdarzenia.