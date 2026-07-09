Dni Odolanowa po raz 30! Ostatni weekend lipca to moc atrakcji

Nudy na pewno nie będzie - zapewniają organizatorzy.
Od 24 do 26 lipca Odolanów zaprasza na jubileuszowe 30. dni miasta.
Mamy trzy dni pełne koncertów, atrakcji, wydarzeń towarzyszących. Zaczynamy od piątku, od godziny osiemnastej i tutaj w Galerii Forum mamy wystawę artystów związanych z Odolanowem. I w tym czasie też już na scenie głównej zaczynają się atrakcje, koncerty.
Pierwszym koncertem to jest Scena Młodych, czyli występy dzieci i młodzieży związanych z Odolanowskim Domem Kultury. A gwiazdą wieczoru będzie Gromme. Po koncercie oczywiście każdego dnia mamy zabawę taneczną. Każdego dnia to jest inny zespół, który pozwoli nam troszkę potańczyć.
W sobotę od rana mamy zawody wędkarskie, później mamy Ogólnopolski Turniej Szachowy. No i zaczynamy później o godzinie 16.00 na scenie głównej koncertem Odolanowskiej Orkiestry Dętej. A na finał dnia zespół Feel.
No i niedziela - także z gwiazdą, która będzie Dawid Kwiatkowski. Ale zanim on, to na scenie też m.in. zespół 2plus1.
Zaprasza Anna Jakubczyk, dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury.
I dodaje, że to będą wyjątkowe dni, bo jubileuszowe - więc przygotowano także niespodzianki!
Dni Odolanowa zachowały jakby taką tradycyjną formę dni miast. Więc będzie i wesołe miasteczko, i strefa gastronomiczna, oczywiście stoiska z różnymi rękodziełami. Także zapraszamy serdecznie do korzystania z wszelkich możliwych atrakcji. Będzie ich naprawdę sporo.
Zależy nam na tym, by podkreślić ten charakter dni miasta, że jest to spotkanie mieszkańców i gości, wspólna, międzypokoleniowa zabawa. Stąd i gwiazdy i atrakcje i dla starszych, i dla młodszych.
Dodaje Anna Jakubczyk.
Medialnym partnerem 30. Dni Odolanowa jest Radio Eska.