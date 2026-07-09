Dni Odolanowa po raz 30! Ostatni weekend lipca to moc atrakcji

Mamy trzy dni pełne koncertów, atrakcji, wydarzeń towarzyszących. Zaczynamy od piątku, od godziny osiemnastej i tutaj w Galerii Forum mamy wystawę artystów związanych z Odolanowem. I w tym czasie też już na scenie głównej zaczynają się atrakcje, koncerty.

Pierwszym koncertem to jest Scena Młodych, czyli występy dzieci i młodzieży związanych z Odolanowskim Domem Kultury. A gwiazdą wieczoru będzie Gromme. Po koncercie oczywiście każdego dnia mamy zabawę taneczną. Każdego dnia to jest inny zespół, który pozwoli nam troszkę potańczyć.

W sobotę od rana mamy zawody wędkarskie, później mamy Ogólnopolski Turniej Szachowy. No i zaczynamy później o godzinie 16.00 na scenie głównej koncertem Odolanowskiej Orkiestry Dętej. A na finał dnia zespół Feel.

No i niedziela - także z gwiazdą, która będzie Dawid Kwiatkowski. Ale zanim on, to na scenie też m.in. zespół 2plus1.