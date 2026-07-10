Ostrów. 570 ton śmieci. Za nami zbiórka wielkogabarytów

To była kolejna taka zbiórka zorganizowana przez miasto. Każdy rok pokazuje, że Ostrowianie chętnie biorą w niej udział, bo mogą poczyścić garaże czy piwnice. I tym roku pozbyli się w ten sposób 570 ton starych mebli, dywanów czy innych śmieci.

Kiedy startowaliśmy z kolejną akcją zbiórki gabarytów, wiedziałam, że mogę na Was liczyć. Ale końcowy wynik i tak pozytywnie mnie zaskoczył! Liczby mówią same za siebie. Zebraliśmy aż 570 ton odpadów wielkogabarytowych! Dziękuję Wam za każdą uprzątniętą piwnicę, garaż czy strych. To realny wkład w ochronę naszego lokalnego środowiska. Ekipie odpowiedzialnej za odbiór i logistykę należą się ogromne brawa za kawał dobrej roboty!

Informuje na swoim facebookowym profilu prezydent Beata Klimek.

Warto pamiętać, że w Ostrowie:

🌿 Gabaryty oraz odpady BIO – przyjmowane są na PSZKOK-u przez cały rok całkowicie bez limitów.

🚗 Opony – bezpiecznie i bez opłat - można oddać do 5 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe.

🧱 Gruz i odpady poremontowe – darmowy limit wynosi aż 1700 kg rocznie na jedno gospodarstwo.

Cały rok też można oddawać na PSZOK-u tekstylia. Bo do zwykłych śmieci nie można ich wrzucać.