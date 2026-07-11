Ostrów. Kardiologia na 22 wiek!

Zakupiliśmy nowy angiograf, który daje absolutnie trochę nowy wgląd w naczynia wieńcowe pacjentów i pozwala wykonywać także zabiegi pozasercowe. Z tego funduszu został zakupiony też nowy tomograf komputerowy z opcją diagnostyki kardiologicznej, co pozwoli część pacjentów zdiagnozować tą metodą bez konieczności badań inwazyjnych. Dla komfortu pacjentów mamy wszystkie łóżka nowe, wszystkie szafki przyłóżkowe. One przekładają się na lepsze warunki hotelowe.

Ale też mamy nowy pełen monitoring na sali ER-kowej. Centrala monitorująca 10 nowych monitorów, 8 systemów telemetrii, które pozwalają monitorować EKG pacjenta, nawet znajdującego się już na sali diagnostycznej, zwykłej, nie będącej salonu intensywnego nadzoru. Zakupiliśmy trzy nowe echokardiografy, w tym echokardiograf do pracowni kardiologicznej, do poradni kardiologicznej. Dodatkowo do tego zakupiliśmy viewpointa, to jest system do opisu, archiwizacji badań echokardiograficznych, co pozwoli nam porównać badania wykonane nawet 2-3 lata wcześniej u tego samego pacjenta z badaniem aktualnym i szukać ewentualnej progresji bądź poprawy choroby. Nowy system holterowski, holtery ciśnieniowe, holtery EKG. Także no jedno, na co na pewno nie możemy narzekać, to na to, że mamy nareszcie takie narzędzia diagnostyczne, jakie żeśmy sobie wymarzyli.