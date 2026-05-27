Michałków. Lista zawodników zamknięta. W lipcu mistrzostwa Europy

2026-05-27 10:53

Lista zawodników zamknięta. Trwają ostatnie przygotowania do 24. Szybowcowych Mistrzostw Europy, które w lipcu odbędą się w Michałkowie.

Autor: BŹ

Przygotowania są na ostatniej prostej. W lipcu w Michałkowie odbędą się 24. Szybowcowe Mistrzostwa Europy.

Lista zawodników jest już zamknięta.

Zgłosiło się 88 zawodników z 22 krajów. Jesteśmy zadowoleni, chociaż zawsze oczekiwania są troszkę większe, bo liczyliśmy, nie ukrywam, że będzie bliżej tej setki. Jednak 88 to też jest super wynik i będzie fajna rywalizacja we wszystkich klasach.

Co ważne, są też Polacy! Najbardziej znane nazwiska to tutaj oczywiście od nas Łukasz Błaszczyk. Bardzo się cieszymy, że nasz reprezentant będzie mógł startować w tych zawodach. Jest również Łukasz Grabowski w klasie 15-metrowej. Jest również Jakub Barszcz, także będzie na pewno walka przez całe zawody.

Mówi nam Karol Skarżyński, szef Aeroklubu Ostrowskiego, organizator zawodów.

Piloci będą mieć dwie konkurencje - obszarową i wyścigową.

Konkurencja wyścigowa to jest dana trasa po różnych punktach, w zależności od warunków atmosferycznych w danym dniu. Konkurencja obszarowa przeważnie rozgrywana w troszkę słabszych warunkach, z limitem czasu, czyli zawodnicy mają określony czas w danym dniu lotu i w tym czasie muszą wykonać trasę. I wtedy te kilometry są różne względem średniej prędkości. 

Dodaje Karol Skarżyński.

Zawody rozpoczną się 11 lipca - pochodem ulicami miasta i uroczystym rozpoczęciem na Rynku.

